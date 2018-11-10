Бизнесмен Израилевич освобожден из СИЗО КГБ 2 10.11.2018, 18:59

Аркадий Израилевич

Фото: udf.by

Об этом сообщила жена скандального бизнесмена.

Бизнесмен Аркадий Израилевич в пятницу 9 ноября был освобожден из следственного изолятора КГБ. Это подтвердила «Радыё Свабода» его жена Маргарита Израилевич.

По ее словам, Израилевич пока не хочет давать комментарии. Маргарита Израилевич сообщила, что обвинение ему не предъявлено.

Опальный бизнесмен стал известен широкой публике в связи со скандалом вокруг ресторанного комплекса в Куропатах.

В сентябре Израилевич проиграл суд газете «Новы час», которая опубликовала журналистское расследование на тему строительства комплекса. В расследовании утверждалась вероятная причастность Израилевича к постройке и деятельности ресторана «на костях».