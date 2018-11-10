Портников о задержании шпиона РФ в Австрии: Кремль не оставляет своим «невестам» на Западе никаких шансов 10.11.2018, 21:48

Виталий Портников

Фото: facebook.com

Свобода вызывает у чекистов естественную, почти животную, ненависть.

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль показал готовность нового австрийского правительства способствовать отмене антироссийских санкций Европейского союза, однако шпионский скандал привел к серьезному осложнению российско-австрийских отношений. Об этом в колонке для "Радіо Свобода" написал политический обозреватель Виталий Портников.

По мнению политического обозревателя, история с российским шпионом в Австрии очень показательна, потому что у РФ не было никакого реального повода шпионить за нейтральной страной.

"Австрийская армия ничем России не грозит, Австрия даже не является членом НАТО. Москве гораздо выгоднее дружить с австрийскими политиками, чем шпионить за австрийскими военными. Однако Россией правят чекисты. И вы никогда не убедите их, что агент в чужом Генеральном штабе не является необходимым. Для них агентура и есть политика", – отметил Портников.

Он добавил, что Австрия является враждебной страной для Путина, просто потому что находится в Европейском союзе и является свободной страной.

"Свобода вызывает у чекистов естественную, почти животную ненависть. На то они и чекисты. Именно поэтому Кремль не оставляет своим "невестам" на Западе никаких шансов. Они бы и рады поддержать российское руководство, но Кремль постоянно наносит удары по их политической репутации и обычному человеческому самолюбию. Потому что у чекистов нет союзников и друзей, а есть агенты и "полезные идиоты". К обоим этим категориям Путин никакого уважения не испытывает", – подытожил политический обозреватель.

9 ноября издание Krone Zeitung сообщило, что в Австрии раскрыли агента, 20 лет работавшего на российскую разведку. За свою работу неназванный полковник получил €300 тыс.