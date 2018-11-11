Украинский боксер Усик нокаутом победил британца Беллью 11.11.2018, 8:09

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Бой превратился в настоящее шоу.

На «Манчестер Арене» состоялся главный бой вечера, в котором украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) защищал свои пояса по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и The Ring в бою против британца Тони Белью (30-3-1, 20 КО).

Александр начал спокойно, но достаточно быстро бой превратился в настоящее шоу.

Издание tribuna.com опубликовало текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чем дольше длился бой, тем сильнее уставал 35-летний Белью. Усик пару раз проверял его подбородок точными ударами и контролировал бой, хоть Белью неплохо огрызался и показал себя крепким оппонентом.

В итоге Александр достал британца в 8-м раунде. Эффектнейший нокаут.

Фото: ua.tribuna.com

Белью рыдал. После этого боя он планирует завершить карьеру.