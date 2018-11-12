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«Человек-лис» из Бреста вышел на свободу

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  • 12.11.2018, 12:03
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Фото Владимира Величкина

Активиста в костюме ростовой куклы задержали вчера на акции протеста в Бресте.

Очередная акция противников строительства под Брестом аккумуляторного завода завершилась 11 ноября задержанием одного из брестских активистов Константина Астапука, сообщает правозащитный центр «Весна».

Он вышел на площадь Ленина, где собралось более 130 человек, одетый в костюм лиса и принес с собой воздушные шарики, которые раздавал детям.

Когда Астапук собирался покинуть площадь, его задержали сотрудники ОМОНа и и доставили в Ленинский РУВД Бреста.

Как сообщают правозащитники, в отделении милиции на Астапука составили протокол правонарушения по ст 23.34 КоАП и до суда поместили в изолятор временного содержания.

Стало известно, что активиста выпустили из ИВС, "без суда и следствия", как сообщают его друзья.


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