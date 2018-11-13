«Контролер вслух зачитал мои данные из паспорта своему напарнику» 7 13.11.2018, 10:34

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Иллюстрационное фото onliner.by

Взаимоотношения пассажиров общественного транспорта и ревизоров трудно назвать позитивными.

И дело тут не в том, что сам факт появления "людей в жилетках" может спровоцировать некий конфликт, а в том, как эти люди осуществляют свои контролирующие функции.

Последнее время государство пытается сформировать положительный образ контролеров, снабдив их нагрудными регистраторами, что в какой-то мере заставляет контролеров быть вежливыми и учтивыми даже с "зайцами". Увы, получается не всегда.

В редакцию ABW.BY обратился Александр, ставший участником конфликтной ситуации с контролерами, причем как нарушитель. О том, что за проезд в общественном транспорте платить нужно, мы говорить не будем, большинству населения эту парадигму прививают с детства. Но в этот раз мы рассмотрим ситуацию с точки зрения действий контролеров.

Александр: "21 октября в троллейбусе двумя неизвестными людьми в гражданской одежде, которые не представились, для оплаты штрафа наличными был в обязательном порядке против моей воли истребован мой паспорт (была попытка забрать его из рук), с которого ими были получены в их распоряжение мои подробные персональные данные, включая личный идентификационный номер, серию паспорта, прописку, даты выдачи/действия и т.д. При этом персональные данные открыто диктовались неизвестными вслух на весь салон. Таким образом, в моем случае государством в лице Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь были нарушены международные нормы в области прав человека, в частности неприкосновенности частной жизни. Не соблюдена пропорциональность вмешательства в индивидуальные права и свободы. Очевидно, что данный факт который раз подтверждает полное отсутствие защиты персональных данных в Республике Беларусь".

Разберем действия контролеров, как говорится, по полочкам.

Для начала, если ситуация развивалась именно таким образом, Александру мы посоветуем обратиться в Министерство транспорта и коммуникаций с заявлением о случившемся и с ходатайством истребовать и изучить записи с видеорегистраторов.

Что касается законности действий контролеров, то тут все очевидно: оштрафовали законно, но вот как это было сделано - отдельный разговор.

Закон РБ от 10.11.2008 №455-З (ред. от 11.05.2016) "Об информации, информатизации и защите информации" (далее - Закон)

Персональные данные - основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо.

Персональные данные относятся к информации, распространение и предоставление которой ограничено, о чем говорится в ст.17 Закона.

Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 года №418-З "О регистре населения"

Регистр населения - государственная централизованная автоматизированная информационная система, основу которой составляет база персональных данных граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь

Таким образом, Закон определяет, что персональные данные - это:

идентификационный номер,

фамилия,

собственное имя,

отчество,

пол,

число,

месяц,

год рождения,

место рождения,

цифровой фотопортрет,

данные о гражданстве (подданстве),

данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания,

данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным.

Помимо названного законодательство добавляет: "... а также иные данные, по которым можно идентифицировать такое лицо". Таким образом, данный перечень не является исчерпывающим.

Передавая свой паспорт контролеру, вы соответственно передаете ему свои персональные данные, указанные в паспорте (ином документе). Этого не избежать, ведь при выписке штрафа контролер должен удостовериться в том, что вы - это вы. Вместе с тем Закон налагает на лицо, которому переданы персональные данные (в данном случае контролеру), обязанность принимать меры по их надлежащей защите.

Но следует оговориться: точных указаний на то, какие именно это меры, законодательством не установлено. Поэтому они могут быть любыми, прописанными в любых документах, даже внутренние инструкции предприятий Минтранса вполне подойдут. Вероятно, таких инструкций и вовсе нет либо контролер о них не знал. Тем не менее есть Закон, который пусть и в широком смысле, но запрещает передавать (сообщать) персональные данные сторонним лицам без согласия лица, к которому эти данные относятся.

Таким образом, озвучивать персональные данные в салоне общественного транспорта в присутствии других пассажиров незаконно. Рядом может находиться кто угодно, в том числе человек с преступными намерениями.

В этой части предъявлять претензии контролерам вполне обоснованно и законно. Но всего этого не было бы, заплати Александр за проезд.