При попытке взять интервью у милиционера задержали блогера Петрухина 1 13.11.2018, 18:08

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Сергей Петрухин

Вероятно, завтра брестчанина будут судить.

В Бресте 13 ноября задержан активист и блогер Сергей Петрухин, сообщает правозащитник брестского отделения «Весны» Владимир Величкин.

По словам Величкина, около 12.30 блогеры Сергей Пятрухин и Александр Кабанов пришли в опорный пункт №7, который находится на улице Березовской, 5. Они хотели взять интервью у участкового милиционера Осинкина Георгия, против которого на днях прекратили уголовное дело. Осинкин давать интервью отказался, а Сергея Петрухина задержали. Александру Кабанову удалось уйти.

Также известно, что сразу после задержания опорный пункт закрыли изнутри, а все попытки дозвониться туда закончились безрезультатно - на телефон никто не отвечал.

По истечении трех часов с момента задержания Сергей Петрухин смог позвонить Кабанову и сообщить, что на ночь остается в изоляторе временного содержания.

По состоянию на 15:30 Петрухин находится в РОВД Ленинского района, его оформляют для перевода в ИВС. Вероятно, завтра будет суд.

В 16.00 участковый милиционер Новицкий Николай позвонил правозащитнику Величкину, подтвердил факт задержания. Выяснилось, что блогера задержали якобы за неявку в воскресенье четвертого ноября по повестке в милицию. Ему вменяют статью 24.6 КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс).