В Беларуси из учителей делают шпионскую сеть? 10 14.11.2018, 13:44

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Фото: Kristian Sekulic/Shutterstock.com

Власти своими щупальцами лезут в личную жизнь белорусов.

Об этом сайту Charter97.org заявила бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец, комментируя информацию о том, что учителей заставляют собирать данные о доходах родителей школьников.

- Вчера стало известно, что учителей принуждают к тому, чтобы они собирали сведения про зарплату, работу, образование родителей учеников. С чем это может быть связано и в каких целях можно использовать эти данные?

- Я думаю, что цель властей - это выявить, кто и где работает. Может быть, кто-нибудь спрятался от налогов. Знаете, создается такая шпионская сеть. Не все же государство может знать, а ему очень хочется.

Если учителя откажутся от сбора данных, то это будет только плюсом для них. А они имеют полное право отказаться, потому что это личная жизнь семей. Школе не должно быть никакого дела до личной жизни семьи. Если что, есть милиция или социальные службы, которых у нас в стране слишком много. Но власти выбрали вот такой бесстыжий способ. Учителя снова стали заложниками.

Знаете, мне, как учителю, очень противно. Власти снова своими грязными пальцами лезут в жизнь белорусов. А в какие цвета они это все попытаются разукрасить — другое дело. Знаете, я бы на месте родителей даже на порог не пустила, если бы ко мне пришли или мой ребенок сказал бы про какую-то анкету.

- Учителей очень часто принуждают к участию в фальсификации «выборов», к тому, чтобы загонять учеников в БРСМ. Могут ли их использовать для помощи в создании базы «тунеядцев»?

- Действительно, очень удобный способ сбора данных. Они как-раз и лезут в семью, чтобы вынюхать информацию. Не думают о том, что нужно дать людям работу, достойную зарплату, что платят они 0,4% от того, что белорусы зарабатывают. Это еще со времен СССР продолжается. Сейчас это ничто, особенно если сравнивать с зарплатами чиновников.

Еще раз повторюсь, мечтаю, чтобы учителя наконец-то встрепенулись и имели чувство собственного достоинства. Учитель - должно звучать гордо, а не так как сейчас.

К сожалению, сейчас учитель - послушный слуга, исполнитель разных диких указаний властей.

- Как лично вы относитесь к декрету Лукашенко о «тунеядцах»?

- Скажу, что он меня крайне возмущает. Вместо того, чтобы создавать условия для достойной жизни, обеспечивать по Конституции право на работу и ее достойную оплату, они придумывают абсурдные декреты. Я однозначно не воспринимаю декрет о «тунеядцах». Считаю его противозаконным, он против наших граждан. Власти должны создавать условия, объективно видеть ситуацию, а они заявляют, например, что «в Витебске в два раза меньше стало безработных». Я читаю и пребываю в шоке. С чего они это взяли?

Я встречаю на каждом шагу безработных! Это образованные, умные люди. Выпускники высших учебных заведений. Многие из них не знают, чем кормить детей и уезжают из страны. Как на такое можно реагировать?

В общем, подобными декретами власти никак не улучшат жизнь белорусов. Нужно поворачиваться лицом к людям, а не чиновникам.