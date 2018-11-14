Минская гимназия отказалась расследовать загон в БРСМ 1 14.11.2018, 18:45

Не могут определить происхождение ролика.

Белорусский журналист Михал Янчук опубликовал на Facebook ответ директора 31-й минской гимназии по поводу расследования принуждения вступать в БРСМ и угроз ученикам от завуча. Эти угрозы ученики записали на диктофон и передали запись «Радыё Свабода».

В письме, что опубликовал Янчук, от имени директора гимназии Елены Мазуркевич пишут, что «проведение расследование не является правомерным», так как «не представляется возможным определить происхождение ролика».

При этом ученики гимназии узнают голос на записи. Говорят, это заместитель директора гимназии № 31 Инесса Ахрамович, которая после публикации ролика отсутствовала на работе несколько дней, однако после вернулась на работу.

В БРСМ назвали высказывания учителей в ролике «несусветной ересью» и пообещали «разобраться». В Минобразования сначала сказали, что «в шоке» от сказанного на записи, но затем отказались расследовать происшествие.

При этом за принуждение вступать в общественные объединения грозит ответственность по ст. 9.8 КоАП - штраф от 4 до 20 базовых величин.