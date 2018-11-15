Бобруйчанка в Германии: Нет автохлама, бизнес процветает 15.11.2018, 14:28

Что удивило белоруску в маленьком немецком городке.

Женщине довелось погостить неделю у друзей в небольшом немецком городке Зост. Это была моя первая поездка в Европу, поэтому многое меня впечатлило, пишет для «Вечернего Бобруйска» Людмила Подобедова.

Зост – город на западе Германии, административный центр одноименного района в округе Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия. Находится в 50 км от Дортмунда. Население – чуть более 48 000 человек.

Расскажу о том, что сразу бросилось в глаза.

Нет автохлама

Немецкий автобан – первое, что меня поразило по приезде. Машины несутся с такой скоростью, что мне, маме с маленьким ребенком, было поначалу страшновато… Ну и, что скрывать, почти новенький автомобиль, на котором друзья, прожившие в Германии пять лет, встретили нас в аэропорту. Старых машин мы так и не увидели за всю неделю, потому что по немецким законам, чем старше автомобиль, тем больше на него нужно платить налог, т. к. он больше загрязняет окружающую среду.

Безбарьерная среда

Для пешеходов, велосипедистов и мам с колясками в городе Зост тоже создана комфортная среда. Улицы и тротуары аккуратные, обязательно со специальными съездами. Поэтому так много велосипедов, а также попадаются вот такие интересные средства передвижения.

Старички в городе ходят со специальными тележками, на которые можно опереться (и поставить тяжелую сумку), что позволяет избежать травматизма и обеспечивает активное долголетие. У нас в Бобруйске такие приспособления я видела только в отделении реабилитации в «морзоновке».

Дома с фамилиями

Они в городе практически одинаковые: в 3-4 этажа, с красной черепичной крышей. Поэтому поначалу мы с мужем долго искали «свой» дом, возвращаясь вечером с прогулки. Зато под звонком с номером квартиры, как правило, написана фамилия жильцов, поэтому соседям вы точно неудобств не доставите.

Падать можно!

В Зосте, хоть это и маленький городок, много хороших детских площадок. Когда однажды мой трехлетний сын упал с очередной горки и стукнулся головой, я очень испугалась, но «шишки» не обнаружила! Оказалось, что вокруг каждой каталки и горки вместо обычной плитки уложена мягкая (наподобие той, что делает наше бобруйское предприятие «Эковер ПРО»), причем, она так подобрала в цвет, что это практически не заметно… Было бы здорово, если бы и у нас в городе коммунальщики взяли эту идею на вооружение!

Частный бизнес процветает

Количество частных магазинчиков, пекарен, кондитерских, кафе в городке с населением менее 50 тысяч просто зашкаливало. Даже если собрать все заведения общепита нашего Бобруйска, их окажется меньше, чем на одной Рыночной площади в центре Зоста. И немецкие не пустуют, как наши порой – к обеду в них уже полно посетителей, а вечером, особенно в дни трансляции футбола, вообще не найти свободных мест.

В воскресенье выходной

Но по воскресеньям все закрыто, кроме кафе! На мой вопрос, как быть, если я вдруг захочу шоколадку, был ответ: «Просто открой холодильник и достань». Все привыкли к такому положению дел, совершают покупки заранее и продукты покупают про запас. А выходной семьями ходят в церковь.

Как и в большинстве немецких городов, есть в Зосте костел в готическом стиле, который тоже реставрируют уже много лет. В одной семье, случается, на реставрации успели поработать представители нескольких поколений, о чем с гордостью они рассказывают знакомым…

Про туристов не забывают

В Зосте есть информационное бюро для туристов, где мы отправили сами себе на память открытку с видом города со специального электронного стенда. Но это не удивительно. Когда я ехала в Зост, я знала об этом городе только то, что там делают косметику для малышей «Бюбхен». А немцы чтят свою историю, поэтому даже в таком небольшом городке каждый день можно было увидеть немало туристов.