Активистка движения «Матери 328» добилась свидания с сыном 16.11.2018, 10:59

Татьяна Каневская

Она была инициатором длительной голодовки активисток.

Впервые за два года сыну активистке инициативы "Наше право" (защищает права осужденных по наркотической статье) и движения «Матери 328» Татьяне Каневской Александру (ПК - 15) дали двухдневное свидание с семьей, сообщает гомельская «Весна».

Татьяна рассказала об обстоятельствах встречи, про свидания, звонок и переписку с осужденными, говорит об условиях заключения, оплату труда и свою деятельность по изменению антинаркотического законодательства.