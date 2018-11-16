закрыть
16 ноября 2018, пятница, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Активистка движения «Матери 328» добилась свидания с сыном

  • 16.11.2018, 10:59
Татьяна Каневская

Она была инициатором длительной голодовки активисток.

Впервые за два года сыну активистке инициативы "Наше право" (защищает права осужденных по наркотической статье) и движения «Матери 328» Татьяне Каневской Александру (ПК - 15) дали двухдневное свидание с семьей, сообщает гомельская «Весна».

Татьяна рассказала об обстоятельствах встречи, про свидания, звонок и переписку с осужденными, говорит об условиях заключения, оплату труда и свою деятельность по изменению антинаркотического законодательства.


популярное за неделю

Мнение

«Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
«Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович
Прорва
Прорва Ирина Халип
Дрозды в тумане
Дрозды в тумане Владимир Халип
Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова