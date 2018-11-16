УКС решил не продавать квартиры, ради которых люди ночевали в очереди 4 16.11.2018, 18:23

Минчане забронировали квартиры, но в итоге остались ни с чем.

Очереди под районными УКСами напоминают суровое реалити-шоу, победителю которого достанется квартира по специальной, более выгодной цене, пишет onliner.by.

В начале ноября такая очередь возникла под дверями УКС Советского района, который предложил две «трешки» для нуждающихся площадью 90 кв. м с машино-местом в подземном паркинге в новостройке на пересечении Восточной и Олешева по цене $82,5 тыс. Аналогичные квартиры для ненуждающихся стоили $132 тыс., поэтому люди решили, что игра стоит свеч: взяли термос с горячим чаем и ночь с 31 октября на 1 ноября провели у крыльца застройщика. Но один из минчан оказался проворнее и к тому моменту, как «стояльцы» попали в кабинет директора, уже сидел на стуле перед юристом с паспортом в руках.

Претенденты на квартиры от УКСа начали выяснять отношения, а чиновники — принимать звонки и бронировать жилье за дозвонившимися. Но 14 ноября выяснилось, что дозвонившимся квартиры тоже не достанутся: в газете «Минский курьер» вышло дополнение к проектной декларации, согласно которому две квартиры для нуждающихся вообще исключаются из проектной декларации.

Почему застройщик поступил по принципу «не доставайся же ты никому», собирается ли в будущем продавать исключенные квартиры и по какой цене — нам остается только догадываться. За три дня директор УКС Советского района не смог предоставить журналистам комментарий.

Вот что рассказала Дарья — девушка, которая в 8:30 дозвонилась до УКСа Советского района и забронировала квартиру, но в итоге осталась ни с чем.

— 8 ноября я написала заявление на квартиру, а вчера должна была заключать договор на строительство. Но утром в проектную декларацию были внесены изменения: исключен пункт по нуждающимся. Пообщалась с юристом УКСа. Она рассказала, что из-за многочисленных жалоб на УКС во все инстанции было принято решение вообще исключить нуждающихся из участников долевого строительства. Обидно, что эти жалобщики без оснований сочиняют всякие истории, а в итоге страдают люди, которые цивилизованно позвонили в УКС и записались. Предварительная запись на подачу заявления на долевое строительство осуществлялась по положению, опубликованному 08.06.2018, и в нем не было информации, что личное присутствие приоритетнее звонка по телефону. Я дозвонилась в УКС сразу после 08:30. Со стороны УКСа никаких нарушений не было по части предварительной записи на подачу заявлений: записывали строго дозвонившихся. Но из-за вымысла завистников, которые не смогли записаться, почему-то страдаю я, — недоумевает Дарья.