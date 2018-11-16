«Пилите, Шура!»: как совершается коррупция в деревообработке 16.11.2018, 19:54

Расследование началось с подозрительной покупки котла в Бобруйске.

После многолетних попыток модернизировать деревообработку миллионами загубленных долларов из бюджета Банка развития, который до премьерства возглавлял Сергей Румас, наконец удалось вывести подшефную отрасль на плюс. Но каким образом состоялось очередное «экономическое чудо»?

Расследование «Белсата» выявило, что к этому совершенно не имеет отношения новаторское управление, а схемы с признаками коррупции и кумовство никуда не делись. Как происходят «распилы» во время модернизации деревообрабатывающих заводов, и кто это покрывает? Расследование началось с подозрительной покупки котла на бобруйском «ФанДОКе». Что удалось выяснить – смотрите в видео.