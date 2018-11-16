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Бережков — Крикунову: Ну как же так! Рачковский и Дуайер в одном, простите, абзаце

  • 16.11.2018, 20:08
Владимир Бережков
Фото: Прессбол

В белорусском хоккее назрел очередной скандал.

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков прокомментировал слова заслуженного тренера Беларуси Владимира Крикунова о белорусском хоккее, генералах и председателе федерации Геннадии Савилове, сообщает «Прессбол».

Это не первая словесная перепалка в белорусском хоккее. Совсем недавно глава ФХБ Геннадий Савилов обрушился с критикой на главного тренера «Юности» Михаила Захарова. Первый заявил, что у «Юности» нет никаких результатов за последние 15 лет. Михаил Захаров ответил, что Cавилов «просто отстал от хоккея».


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