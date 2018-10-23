Председатель ФХБ - Захарову: Где работа школы «Юности» за последние 15 лет 1 23.10.2018, 17:37

Геннадий Савилов

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Продолжается спор между двумя друзьями Лукашенко.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов в эфире программы "Большой спорт" прокомментировал слова Михаила Захарова, пишет "Прессбол".

- Хочется вернуться к формулировкам нашего известного специалиста, которые друг другу противоречат. Первая — о критерии работы федерации хоккея и школы. ФХРБ координирует работу школ, которые готовят детей для НХЛ. Вторая — он считает успешными школы "Юности" и "Динамо". Сколько же они подготовили воспитанников для КХЛ (не для "Динамо")? Сколько за последние 15 лет "Юность" подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ?

- У вас есть ответ на этот вопрос?

- Да. Ноль. Хоккеистов нет. Теперь вопрос к уважаемому специалисту: где работа школы "Юности" за последние пятнадцать лет с нулевым эффектом игроков в мировом хоккее? Где критерий успешности школы "Юности"? Это повсеместно. Хоккеистов в стране нет. Последний хоккеист — Сергей Костицын, 1987-го года рождения.

Поэтому говорить об успешности двух школ — "Динамо" и "Юности" — пока не приходится.