Захаров – о Савилове: Человек просто отстал от хоккея
- 26.10.2018, 13:04
Противостояние наставника «Юности» и главы ФБХ продолжается.
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров на пресс-конференции после победы в матче чемпионата Беларуси с "Металлургом" (8:1) продолжил заочную словесную пикировку с председателем ФХБ Геннадием Савиловым, сообщает pressball.by.
- Критика со стороны главы ФХБ подстегивает "Юность" или, возможно, давит на команду?
- Да нет… Знаете, вчера Когалев и Стась ответили человеку, который сказал, что за 15 лет мы не воспитали ни одного хоккеиста [уровня КХЛ]. Я больше, чем уверен, что ни один председатель федерации, какой бы хоккей ни был бы, как бы тяжело ни было, никогда не скажет, что у нас болото и что все плохо. (Обращаясь к представителям "Металлурга". — Прим.) Вы посмотрите на свой чемпионский сезон.
Сколько у вас тогда было воспитанников "Юности", помните?
- Больше половины команды — процентов восемьдесят.
- Восемьдесят? Вот вам и ответ: хоккеисты "Юности" сделали "Металлург" чемпионом. А критика… Я не несу ответственности за работу школы. Я главный тренер первой команды, а в школе есть свой директор. А так можно и у [главного тренера "Металлурга"] Гавриленка спросить: где твоя школа? У вас же директор школы кто-то другой, правильно? Надо тогда также спросить и с любого тренера КХЛ. Или у Горди [Дуайера]: а где игроки "Динамо"?
Сумасброд какой-то несется от человека. Может быть, здесь проблема в том, что он в "Металлурге" заканчивал, если я не ошибаюсь. Вроде бы в "Металлурге-2", нет?
Восемь-девять лет без хоккея — человек просто отстал от хоккея. Все-таки в хоккее надо находиться постоянно. Когда ты там бизнесом занимаешься, а потом становишься председателем [ФХБ], это нелегко. Просто за девять лет он, наверное, не знал, сколько хоккеистов подготовила "Юность".