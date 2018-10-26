Захаров – о Савилове: Человек просто отстал от хоккея 26.10.2018, 13:04

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Противостояние наставника «Юности» и главы ФБХ продолжается.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров на пресс-конференции после победы в матче чемпионата Беларуси с "Металлургом" (8:1) продолжил заочную словесную пикировку с председателем ФХБ Геннадием Савиловым, сообщает pressball.by.

- Критика со стороны главы ФХБ подстегивает "Юность" или, возможно, давит на команду?

- Да нет… Знаете, вчера Когалев и Стась ответили человеку, который сказал, что за 15 лет мы не воспитали ни одного хоккеиста [уровня КХЛ]. Я больше, чем уверен, что ни один председатель федерации, какой бы хоккей ни был бы, как бы тяжело ни было, никогда не скажет, что у нас болото и что все плохо. (Обращаясь к представителям "Металлурга". — Прим.) Вы посмотрите на свой чемпионский сезон.

Сколько у вас тогда было воспитанников "Юности", помните?

- Больше половины команды — процентов восемьдесят.

- Восемьдесят? Вот вам и ответ: хоккеисты "Юности" сделали "Металлург" чемпионом. А критика… Я не несу ответственности за работу школы. Я главный тренер первой команды, а в школе есть свой директор. А так можно и у [главного тренера "Металлурга"] Гавриленка спросить: где твоя школа? У вас же директор школы кто-то другой, правильно? Надо тогда также спросить и с любого тренера КХЛ. Или у Горди [Дуайера]: а где игроки "Динамо"?

Сумасброд какой-то несется от человека. Может быть, здесь проблема в том, что он в "Металлурге" заканчивал, если я не ошибаюсь. Вроде бы в "Металлурге-2", нет?

Восемь-девять лет без хоккея — человек просто отстал от хоккея. Все-таки в хоккее надо находиться постоянно. Когда ты там бизнесом занимаешься, а потом становишься председателем [ФХБ], это нелегко. Просто за девять лет он, наверное, не знал, сколько хоккеистов подготовила "Юность".