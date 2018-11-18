Трамп о своем президентстве: Я бы поставил себе пятерку с плюсом 3 18.11.2018, 22:39

Дональд Трамп

Дональд Трамп оценили свою работу на посту президента США.

В момент, когда срок полномочий Дональда Трампа приближается к середине, он заявил, что относит себя к числу лучших американских президентов, передает «Голос Америки».

«Я бы поставил себе пятерку с плюсом, – заявил Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News. – Могу ли я подняться выше этого?»

При этом в интервью, которое записывалось в Белом доме в пятницу и вышло в эфир в воскресенье, президент США сделал редкое для него признание в неверном решении. Он заявил, что в минувший понедельник ему следовало бы посетить Арлингтонское национальное кладбище по случаю Дня ветеранов, чтобы отдать дань уважения людям, служившим или служащим сейчас в американских вооруженных силах.

«Оглядываясь назад, я думаю, что мне следовало бы это сделать», – сказал Трамп интервьюеру Крису Уоллесу.

Президент США, который пока не навещал американские войска в зонах конфликтов за рубежом, также сказал: «Идет планирование некоторых вещей. Я это сделаю». При этом он отказался сообщить по соображениям безопасности, когда может состояться такой визит.

На промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября находящиеся в оппозиции демократы получили контроль над Палатой представителей впервые за восемь лет. Они также победили на выборах губернаторов в промышленных штатах, которые сыграли важную роль в избрании Трампа президентом в 2016 году.

Национальные политические опросы показывают, что 52,9 процента американцев не одобряют работу Белого дома Трампа, согласно сайту Real Clear Politics. При этом лишь 43,3 процента одобряют деятельность президента.

Однако Трамп не считает себя виновным в провалах на выборах, поскольку его фамилии в бюллетенях не было. При этом, выступая на нескольких политических митингах, он говорил, что избиратели должны были рассматривать эти выборы, как референдум по его политике и работе в первые 22 месяца его президентства.

«Я выиграл Сенат, и это тоже историческое событие, – сказал Трамп. – Это огромная победа».

В настоящее время однопартийцы Трампа, республиканцы, имеют большинство в 51 место в 100-местном Сенате, но они могут увеличить его на два места, когда будут подведены окончательные итоги выборов двух сенаторов.

По словам Трампа, республиканцы также «одержали огромные победы» на выборах губернаторов в Джорджии, Флориде и Огайо, хотя демократы победили на губернаторских выборах в других штатах, включая Мичиган и Висконсин, где эти должности занимали республиканцы.

Что касается поражений на выборах, Трамп сказал: «Я не баллотировался. Моего имени не было в бюллетенях. Есть люди, которые не ходили голосовать, потому что меня не было в бюллетенях».

Трамп уже занимается планированием кампании за свое переизбрание в 2020 году, в то время как множество демократов размышляют о том, следует ли им добиваться выдвижения кандидатом в президенты от их партии, чтобы стать оппонентом Трампа.