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В Минск прилетел Алиев

  • 18.11.2018, 22:51
  • 1,198
Ильхам Алиев

Чем обернется визит правителя Азербайджана для белорусско-армянских отношений?

Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Самолет азербайджанского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает БелТА.

19 ноября состоятся официальные переговоры Лукашенко и Алиева.

Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.


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