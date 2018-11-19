Лявон Вольский выступит на концерте в честь героев Слуцкого восстания
- 19.11.2018, 12:41
Легенда беларусского рока сыграет большую сольную акустическую программу.
Лявон Вольский выступит на концерте в честь Слуцкого восстания.
Это будет первый концерт, посвященный Дню Героев, который состоится в Слуцке, сообщает nn.by.
Концерт состоится в Слуцком Доме культуры (ул. В.Горка, 1) в субботу 24 ноябра. Начало в 14.00.
Легенда беларусского рока сыграет большую сольную акустическую программу.
Кроме Лявона Вольского, на сцену поднимутся солигорская группа Харачакра, поэт Андрей Хаданович, а также минская группа ZANZIBAR. Команда ZANZIBAR, среди прочих, споет песню «Вятры», написанную по поэме расстрелянного в сентябре 1937 года выходца из слуцких земель поэта Сергея Астрейко.
Концерт организуют представители таких независимых инициатив и организаций как «Дзея», «Часовая Рада Случчыны», «Будзьма» и «Умовы для мовы», а главный информационный партнер — независимая слуцкая газета «Інфа-Кур'ер». Вход на концерт будет бесплатным.