Лявон Вольский выступит на концерте в честь героев Слуцкого восстания 19.11.2018, 12:41

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Легенда беларусского рока сыграет большую сольную акустическую программу.

Лявон Вольский выступит на концерте в честь Слуцкого восстания.

Это будет первый концерт, посвященный Дню Героев, который состоится в Слуцке, сообщает nn.by.

Концерт состоится в Слуцком Доме культуры (ул. В.Горка, 1) в субботу 24 ноябра. Начало в 14.00.

Легенда беларусского рока сыграет большую сольную акустическую программу.

Кроме Лявона Вольского, на сцену поднимутся солигорская группа Харачакра, поэт Андрей Хаданович, а также минская группа ZANZIBAR. Команда ZANZIBAR, среди прочих, споет песню «Вятры», написанную по поэме расстрелянного в сентябре 1937 года выходца из слуцких земель поэта Сергея Астрейко.

Концерт организуют представители таких независимых инициатив и организаций как «Дзея», «Часовая Рада Случчыны», «Будзьма» и «Умовы для мовы», а главный информационный партнер — независимая слуцкая газета «Інфа-Кур'ер». Вход на концерт будет бесплатным.