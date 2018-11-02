Отец раненной студентки из Керчи: Власти отказались платить компенсацию 1 2.11.2018, 12:26

Фото: ТАСС

«Глава» оккупационной администрации назвал семью «неблагополучной».

Отец пострадавшей после стрельбы в керченском колледже Натальи Калиниченко Юрий заявил, что его семья не получила компенсации от государства. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его словам, на встрече с жителями Керчи «глава Крыма» Сергей Аксенов назвал семью Калиниченко «неблагополучной» и сказал, что «денег велено не давать».

После взрыва в колледже врачи ампутировали Наталье Калиниченко стопу, и у семьи нет денег на лечение.

Ранее сообщалось, что семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей из республиканского и федерального бюджетов, а пострадавшие получат по 500 тысяч рублей из бюджета Крыма.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).