В Ляховичском районе тракторист со смертельной дозой алкоголя в крови устроил гонки с ГАИ 1 2.11.2018, 14:00

В крови 54-летнего нарушителя нашли 5,4 промилле алкоголя.

В Ляховичском районе инспекторы задержали мертвецки пьяного тракториста, который скрылся с места ДТП и спровоцировал погоню. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 1 ноября, около 15.45. В милицию поступило сообщение, что в агрогородке Дарево трактор врезался в деревянный забор и с места аварии уехал.

Трактор инспекторы обнаружили на трассе Барановичи — Ляховичи. Требования об остановке тракторист игнорировал и направлялся в сторону Ляховичей, при этом он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения.

— На перекрестке улицы Орловской и трассы Барановичи — Ляховичи дорогу трактору преградил патрульный автомобиль, тем самым вынудив водителя остановиться. После остановки тракторист закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время вышел и попытался убежать, но сразу же был задержан, — рассказали в ГАИ.

Тракторист вел себя агрессивно и оказывал неповиновение инспекторам. Мужчину задержали и доставили в РОВД. Медицинское освидетельствование показало, что он был сильно пьян — 5,4 промилле алкоголя.

В отношении 54-летнего нарушителя инспекторы составили 7 административных протоколов.

Cмертельная доза алкоголя в промилле составляет 5-6 единиц, а сильное опьянение наступает при концентрации в 2,5 промилле.