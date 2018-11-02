Владелец Tesla придумал идеальный лайфхак, чтобы никогда не платить за парковку 4 2.11.2018, 15:00

2,957

Идея понравилась даже Илону Маску.

Пользователь твиттера Ди Шон Кеннеди показал видео с лайфхаком, который он использует, чтобы не платить за парковку своей Tesla в центре города, даже не выходя из офиса. Раз в два часа он просто перемещает её с одного парковочного места на другое с помощью приложения. Илон Маск тоже очень впечатлился, но заодно рассказал, что, по сравнению с новыми функциями Tesla, этот лайфхак — ещё цветочки, пишет medialeaks.ru.

Основатель студии разработки SASid Ди Шон Кеннеди живёт в городе Мадисон в штате Висконсин и каждый день ездит на работу в Джейнсвилл на своей Tesla. С недавних пор городские власти там решили брать плату за парковку в центре более двух часов, но Кеннеди придумал гениальный лайфхак, чтобы не тратить на стоянку ни копейки, и рассказал об этом в своём твиттере.

Дело в том, что Tesla давно тестирует функции автопилота для своей машины и уже сейчас электрокары Илона Маска умеют парковаться без водителя за рулём, выезжать из гаража, заезжать в него и вырубать двигатель с помощью приложения в смартфоне. Ди Шон, правда, этой функцией, называющейся Summon, никогда не пользовался. До того дня, пока не придумал свой лайфхак.

«Город начал требовать оплату за двухчасовую парковку. Так что теперь я двигаю мою машину каждые два часа… Прямо из офиса!»

Твит Кеннеди быстро стал вирусным, и у него уже больше 300 тысяч лайков, а в комментарии пришёл и сам генеральный директор Tesla Илон Маск, которому такая придумка явно пришлась по душе.

Позднее Илон рассказал и о других возможностях, которые вскоре появятся у владельцев Tesla.