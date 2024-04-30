Возрождение легенды: Mazda 6 вернется на рынок в виде электрокара 30.04.2024, 11:25

Сможет преодолевать до 600 км на одной зарядке.

Долгое время считалось, что Mazda 6 ушла в прошлое, но теперь она вернулась, и, согласно заявлениям компании, стала лучшей за всю свою историю.

Главной особенностью новой Mazda 6 является ее электрический двигатель, пишет nv.ua. Однако, для тех, кто еще не готов полностью перейти на электромобили, Mazda предлагает и подключаемую гибридную версию. На данный момент детали о гибридной модели остаются неясными.

Однако, несмотря на интерес к новому автомобилю, пока он планируется к продаже только в Китае в рамках сотрудничества с Chongqing Changan. Это уже вызвало недовольство среди американских любителей модели.

Основными характеристиками Mazda EZ-6 являются электрический двигатель и идеальное распределение веса, что обещает улучшить управляемость и динамику автомобиля. Производитель заявляет, что электрическая версия сможет преодолевать до 600 км на одной зарядке, хотя это значение может отличаться в зависимости от местных условий и методов тестирования.

В целом, возвращение Mazda 6 в новом обличии обещает привлечь внимание как любителей марки, так и тех, кто ищет современные и эффективные автомобильные решения. Сочетание электрической мощности с задним приводом делает EZ-6 интересным предложением на рынке.