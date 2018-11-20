США ввели новые санкции против российских компаний

США ввели новые санкции против российских компаний1
- 20.11.2018, 20:01
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Санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход санкций США.
Минфин США на своем сайте сообщил о включении в санкционный список ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group.
Также были введены санкции в отношении первого заместителя руководителя «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.
Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций