США ввели новые санкции против российских компаний 1 20.11.2018, 20:01

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Санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход санкций США.

Минфин США на своем сайте сообщил о включении в санкционный список ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group.

Также были введены санкции в отношении первого заместителя руководителя «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.

Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций