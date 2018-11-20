Илон Маск переименовал ракету для полетов на Марс 1 20.11.2018, 20:31

Фото: SpaceX

Основатель компаний SpaceX и Tesla заявил о переименовании строящейся ракеты Big Falcon Rocket (BFR).

Сверхтяжелая ракета BFR получила новое название – теперь ее пилотируемая часть и верхние ступени будут называться Starship ("Звездолет"), а повторно используемая нижняя ступень – Super Heavy ("Супертяжелый"). Об этом сообщил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter.

Renaming BFR to Starship — Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2018 г.

Маск отметил, что нижняя ступень нужна для того, чтобы вывести Starship на орбиту, но для межпланетных полетов она уже не понадобится.

Один из пользователей Twitter написал Маску, что название "Звездолет" подходит только в том случае, если аппарат сможет совершать полеты к другой звездной системе. Предприниматель ответил, что будущие версии Starship будут на это способны.

Later versions will — Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2018 г.

Ожидается, что первые тестовые полеты ракеты состоятся в первой половине 2019 года.

Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году, а к 2025-му отправить на эту планету человека.

В августе 2018 года Business Insider сообщил о тайном совещании, на котором Маск и другие представители американской компании обсудили с учеными планы по колонизации Марса.