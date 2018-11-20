Спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста 6 20.11.2018, 22:09

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Зафиксировано несколько критических участков.

Спутниковая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает korrespondent.net.

"Керченский мост - смещается (результаты космической съемки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны аннексированного Крымского полуострова и острова Тузла", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МинВОТ, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения. В частности, по их данным, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

В то же время в центральной части моста, как отметили в ведомстве, отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 мм в год, в то время как арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год.

Кроме того, отметили в МинВОТ, на территории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год.

Такие смещения арок Керченского моста, как отметили в МинВОТ со ссылкой на экспертов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозу жизни и здоровью людей.

При этом, как добавили в министерстве, сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.

Ранее строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части моста из аннексированного Крыма в Россию.

Напомним, движение легковых автомобилей по Керченскому мосту открыли 16 мая, грузовики запустили с 1 октября.