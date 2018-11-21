Леонид Судаленко: В регионах все вакансии по двести-триста рублей 1 21.11.2018, 13:40

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Белорусы живут от получки до получки.

Специалисты института Credit Suisse составили карту средней зарплаты по стране за 2018. В результате оказалось, что Беларусь по уровню зарплат оказалась на уровне Африки. Как так получилось, что европейская страна оказалась на таком низком месте в рейтинге? Сайт Сharter97.org обратился с этим вопросом к правовому инспектору труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леониду Судаленко.

- Сегодня декларируется cредняя зарплата «попиццот» долларов каждому, а люди считают работу за триста рублей - нормальным вариантом. Да еще и в очередь за такой вакансией становятся. О чем можно говорить, когда большинство белорусов живут от получки до получки?

Экономика не реформированная, инвестиции в страну не идут, рабочие места не создаются. У чиновников, вероятно, средняя зарплата и выходит. Может и выше. Они в шоколаде. У них и льготы, и различные привилегии.

Средняя зарплата по стране - это известный анекдот, про среднюю температуру в больничной палате. У одного пациента 40 градусов, у другого 35, а средняя по палате получается 36.6

О чем мы можем говорить, когда в регионах все вакансии - по двести, триста рублей. Безусловно, есть предложения с высокой заработной платой, но они единичные и требуют высокой квалификации и подготовки.

К примеру - пилот самолета. Да, люди таких профессий неплохо зарабатывают. Но ведь он может пойти работать в международную компанию, где будет зарабатывать еще больше.

Получается, что у нас в стране африканские зарплаты. Напомню, что территориально мы находимся в центре Европы.

- Нас постоянно пугают странами Балтии, Польшей, и говорят: хотите, чтобы было, как на Западе. Хотите ли вы, чтобы было, как на Западе?

- Я, обычный рядовой гражданин Беларуси, хочу, чтобы было, как на Западе, хочу, чтобы мы жили, как в Польше. Но думаю, что мы в ближайшие три-четыре десятилетия не достигнем этого уровня. По вине властей мы безнадежно отстали. А в начале 90-х у нас были одинаковые стартовые возможности. Только Польша пошла путем рыночной экономики, а у нас до сих пор плановая.