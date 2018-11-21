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В Беларуси зарплаты – как в Африке

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  • 21.11.2018, 8:43
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Опубликована карта среднегодовых доходов в мире.

Специалисты института Credit Suisse составили карту средней зарплаты по стране за 2018 год. Согласно результатам исследования зарплаты в Беларуси самые низкие в Европе, пишет intex-press.by.

На карте видно сильное различие между Востоком и Западом Европы. Так, в зеленые, «богатые цвета», окрашены такие страны, как Германия, Франция, Англия, Финляндия, Италия и т.д. Зеленый цвет означает средний доход населения в год от 100 до 499,9 тысячи долларов, сообщается на сайте howmuch.net.

На фоне этого сильно выделяется Беларусь, которая окрашена в розовый цвет, означающий среднюю зарплату от одной тысячи долларов до пяти тысяч долларов в год.

Интересно то, что страны с розовым цветом и, соответственно, доходом населения, как в Беларуси, преобладают в Африке.


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