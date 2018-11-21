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Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 21.11.2018, 14:51
  • 1,662

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 21 ноября в Минске доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0072 и составляет Br2,1061 (20 ноября - Br2,0989 за $1).

Евро подешевел на Br0,0062 до Br2,399 (20 ноября - Br2,4052 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0029 до Br3,1953 за 100 российских рублей (20 ноября - Br3,1982 за 100 российских рублей).


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