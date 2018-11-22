Бариста из Минска завоевал «бронзу» на кофейном чемпионате мира 22.11.2018, 12:29

Чемпионат по приготовлению кофе проходил в Сиднее.

Специалист по приготовлению кофе Евгений Пинчуков из Беларуси занял третье место на чемпионате мира по AeroPress – World Aeropress Championship, который прошел в Сиднее.

Об этом сообщается на странице данных соревнований в Facebook, сообщает «Беларусь и мир».

В чемпионате приняли участие 56 бариста, которые предварительно выиграли аналогичные региональные и национальные состязания.

Первое же место на соревнованиях в Сиднее заняла Каролина Ибарра Гарай из США, а второе – Сяобо Чжан из Китая.

Чемпионат мира по AeroPress проходит ежегодно. Его участники состязаются в скорости и качестве приготовления кофе с помощью одноименной системы.

АeroPress – устройство, в котором напиток готовится продавливанием залитого горячей водой молотого кофе через фильтр под действием пневматического ручного насоса.