Бариста из Минска завоевал «бронзу» на кофейном чемпионате мира
- 22.11.2018, 12:29
Чемпионат по приготовлению кофе проходил в Сиднее.
Специалист по приготовлению кофе Евгений Пинчуков из Беларуси занял третье место на чемпионате мира по AeroPress – World Aeropress Championship, который прошел в Сиднее.
Об этом сообщается на странице данных соревнований в Facebook, сообщает «Беларусь и мир».
В чемпионате приняли участие 56 бариста, которые предварительно выиграли аналогичные региональные и национальные состязания.
Первое же место на соревнованиях в Сиднее заняла Каролина Ибарра Гарай из США, а второе – Сяобо Чжан из Китая.
Чемпионат мира по AeroPress проходит ежегодно. Его участники состязаются в скорости и качестве приготовления кофе с помощью одноименной системы.
АeroPress – устройство, в котором напиток готовится продавливанием залитого горячей водой молотого кофе через фильтр под действием пневматического ручного насоса.