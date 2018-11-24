«Шахтер» и минское «Динамо» сохранили места в тройке по итогам 29-го тура ЧБ 24.11.2018, 17:10

Судьба серебряных и бронзовых наград определится по итогам заключительного, 30-го тура.

"Шахтер" и минское "Динамо" сохранили места в тройке лидеров чемпионата Беларуси по итогам 29-го тура. "Витебск" идет на четвертом месте, передает pressball.by.

Все три команды добились побед в своих матчах. Судьба серебряных и бронзовых наград определится по итогам заключительного, 30-го, тура, поединки которого пройдут 2 декабря. "Шахтер" примет "Минск", "Динамо" встретится со столичным "Торпедо", а "Витебск" отправится в "Гомель".

СМОЛЕВИЧИ — ШАХТЕР — 0:2

ДНЕПР — ДИНАМО Мн — 0:3

ВИТЕБСК — ГОРОДЕЯ — 1:0