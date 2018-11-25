Протестующие в Бресте добились встречи с министром природы 4 25.11.2018, 12:10

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Переговоры назначены на 5 декабря.

Министр природы и охраны окружающей среды Андрей Худык пригласил противников строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр» на личный прием. Такое предложение он сделал Дмитрию Бекалюку и Демьяну Лепесевичу утром 24 ноября во время проведения прямой телефонной линии, на которую дозвонились активисты, пишет «Брестская газета».

«Я изучаю все те материалы, которые вы присылаете, мы даем ответы, как вы их называете отписками. Все-таки, наверное, настало время встретиться, накопилось много материалов. Постараться еще раз пообщаться, разобраться и, если возможно, поставить точки, а если нет – то решать вопросы, конечно», – сказал министр.

По его словам, на встречу он соберет специалистов, которые будут готовы открыто и профессионально отвечать на любые вопросы.

«Если действительно мы увидим, что на самом деле есть какие-то моменты неучтенные или нарушения и т. д., я, как и в прошлый раз, обещаю, что мы будем с этим работать в рамках нашего законодательства», – отметил Андрей Худык.

Демьян Лепесевич в свою очередь попросил министра пригласить на эту встречу разработчиков проектной документации аккумуляторного завода «АйПауэр». Он согласился.

Как уже сообщалось, проект аккумуляторного завода поступил в Минприроды на повторную экологическую экспертизу.

Встреча назначена на 5 декабря.

Напомним, Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич уже встречались с министром Андреем Худыком. В конце января этого года они ездили к нему на прием в город Дятлово Гродненской области, чтобы задать вопросы по заводу АКБ. Тогда он пообещал во всем разобраться.

Однако через несколько месяцев инициативная группа получила ответ за подписью министра, в котором Худык поблагодарил граждан за небезразличное отношение к вопросам экологии и сообщил, что органы госуправления сделают все, чтобы не было нарушений законодательства при строительстве и эксплуатации аккумуляторного завода.

Напомним, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.