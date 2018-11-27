Генсек НАТО предупредил РФ о последствиях после захвата украинских кораблей 27.11.2018, 11:25

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Действия России осудили и официальные лица США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о «последствиях», после того как российская береговая охрана открыла огонь и захватила украинские корабли, ранив моряков, сообщает «Голос Америки».

Инцидент привел к усилению напряженности.

Выступая после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, на котором он председательствовал, Столтенберг заявил, что «Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий».

Он не уточнил, каковы могут быть эти последствия, но напомнил, что в последние годы НАТО приступило к крупнейшему наращиванию своей военной мощи в Восточной Европе со времен «холодной войны» в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

По словам Столтенберга, действия России «усиливают напряженность в регионе».

Назвав воскресный инцидент «серьезным», Столтенберг также подчеркнул важность «работы с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности».

В телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, Столтенберг заверил его в «полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» со стороны альянса.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что президент Украины заверил его, что в случае введения военного положения в стране, оно не окажет негативного влияния на президентские выборы, запланированные на следующий год.

По словам Столтенберга, Порошенко заверил его, что «введение военного положения не помешает работе демократических институтов» в Украине.

Между тем постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности, заявила, что захват украинских судов российскими военными является «возмутительным нарушением территориального суверенитета Украины» и «наглым поступком, который международное сообщество должно осудить».

«Сегодня утром я беседовала с президентом Трампом и госсекретарем Помпео, и мои заявления отражают обеспокоенности на самом высоком уровне американского руководства, – заявила Хейли. – В течение последних четырех лет международное сообщество решительным, четким и по преимуществу сплоченным образом осуждало российскую агрессию в отношении Украины. Соединенные Штаты, Европейский Союз и его члены, а также многие другие страны ввели санкции в отношении России в ответ на ее неприемлемое поведение в Крыму и восточной Украине. Произошедшее в воскресенье возмутительное нарушение территориального суверенитета Украины вписывается в модель поведения России, которая включает аннексию Крыма и притеснения в отношении бесчисленных украинцев в Крыму, а также разжигание конфликта на востоке Украины, который унес более 10 тысяч жизней, и никаких признаков ослабления не наблюдается».

«Законопослушные и цивилизованные нации не ведут себя таким образом. Препятствовать законному прохождению украинских судов через Керченский пролив – нарушение международного законодательства. Это наглый поступок, который международное сообщество должно осудить и с которым никогда не смирится», – добавила Хейли.

«Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и не препятствовать прохождению украинских судов через Керченский пролив, а также принять меры для деэскалации созданной ею напряженности. Как много раз говорил президент Трамп, Соединенные Штаты были бы рады нормальным отношениям с Россией. Однако подобные незаконные действия по-прежнему делают это невозможным. Соединенные Штаты оставят в силе санкции в отношении России, введенные в связи с Крымом. Дальнейшая эскалация со стороны России лишь усугубит ситуацию. Это еще больше пошатнет положение России в мире. Это еще больше усилит напряженность в отношениях с Украиной. Во имя международного мира и безопасности Россия должна немедленно прекратить свое незаконное поведение и уважать права судоходства и свободы всех стран».

Действия России осудили и другие американские официальные лица.

«Россия таранит украинское судно, которое спокойно направлялось в украинский порт. Россия захватывает корабли с их экипажами и после этого обвиняет Украину в провокации???» – так отреагировал на происходящее спецпосланник США по Украине Курт Волкер.

Экс-председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес призвал дать отпор действиям РФ в Керченском проливе. Сенатор заявил, что «политика Кремля направлена на ослабление безопасности Украины и движения страны на пути к демократии», подчеркнув, что администрация Трампа должна незамедлительно увеличить военную поддержку Украине, включая поставки летальных вооружений морского базирования.

«Кремль показал, что он уважает лишь сильного противника, который способен противостоять обидчику. Господин президент, это ваш шанс продемонстрировать американское лидерство в вопросе о защите наших принципов и наших близких союзников в Европе», – подчеркнул Менендес.

Напомним, что накануне Россия захватила два украинских военных судна и буксир, которые, по словам Москвы, незаконно вошли в российские территориальные воды. Киев подчеркивает, что ничего противозаконного украинские моряки не совершали, и обвиняет Россию в военной агрессии.

Своим мнением о развитии событий с Русской службой «Голоса Америки» поделились известные американские политологи.

«Россия совершила агрессию, украинцы по понятным причинам хотят поддержки своих союзников, но я действительно не думаю, что введение чрезвычайного положения было так необходимо, – считает старший научный сотрудник Центра европейской политики Дональд Дженсон. – Чем это хуже, чем то, что происходит каждый день в Донбассе? По сути – ничем, и такое поведение России должно быть подвергнуто осуждению. Но я не вижу, как введение чрезвычайного положения и урезание гражданских свобод значительно поможет изменению агрессивного и неприемлемого отношения России».

«Должны быть более жесткие меры, надо расширить санкции, – продолжает Дженсен. – Я также считаю, что должно быть увеличено военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Это не должно касаться Керченского пролива, где действуют положения международного права».

«Это то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени, – отмечает эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.– Россия начала проверку иностранных кораблей, которые следовали в Мариуполь и Бердянск, еще в мае».

«Ощущение абсурда возникает, когда читаешь комментарии некоторых международных СМИ, которые называют ситуацию конфликтом между Россией и Украиной, в то время, как это ничто иное, как неприкрытая агрессия со стороны России», – констатирует политолог.

«Должна быть реакция со стороны США, – убежден Андерс Ослунд. – И, насколько я знаю, пока что она не последовала. Президент Трамп за вчерашний день написал девять твитов, в том числе и о том, как мало денег выделяет Европейский Союз на военные нужды НАТО, но ни слова не сказал о действиях России».

«Это – эскалация агрессии Москвы, – подчеркивает бывший посол США в Украине Джон Хербст. – Запад должен мощно отреагировать и заставить Кремль заплатить высокую цену за то, что средь бела дня российские военные корабли атаковали украинские военные корабли. Я уверен, что новые санкции против Москвы будут уместны».