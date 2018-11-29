Киевское «Динамо» Хацкевича победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы 29.11.2018, 20:52

Александр Хацкевич

Киевляне под руководством белоруса вышли в плей-офф с первого места.

Киевского "Динамо", которым руководит белорусский специалист Александр Хацкевич, одержало победу над "Астаной" в выездном матче группового раунда Лиги Европы — 1:0, передает pressball.by.

Белорусский хавбек хозяев Иван Маевский отыграл "от звонка до звонка".

Киевляне обеспечили себе место в плей-офф второго по рангу еврокубка.

Астана — Динамо Киев — 0:1

Гол: 0:1 — Вербич (29).

Группа "К": Динамо Киев — 11 очков (5 игр), Астана — 8 (5), Ренн — 3 (4), Яблонец — 2 (4).