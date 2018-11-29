В Кремле отреагировали на отмену встречи Трампа и Путина 19 29.11.2018, 21:56

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Дмитрий Песков

Фото: getty images

Пресс-секретарь Путина прочел об отмене встречи в твиттере Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официального подтверждения отмены встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Аргентине.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ [об отмене Трампом встречи с Путиным]. Официальной информации не имеем", - цитирует его заявление ТАСС.

По словам представителя Кремля, если Трамп действительно отменил встречу с Путиным, то у президента РФ будет "пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами кораблей и личного состава ВМС ВС Украины в Керченском проливе.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.