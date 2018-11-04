закрыть
4 ноября 2018, воскресенье, 13:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Завтра в Беларуси — до 16 градусов тепла

  • 4.11.2018, 12:16

Особенно тепло будет в в юго-западных районах.

До 16 градусов тепла ожидается в юго-западных районах Беларуси 5 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, по юго-западу - 7-9 градусов выше нуля, при прояснениях местами по стране от 0 до минус 2 градусов.

Днем будет от 8 до 14 градусов тепла, в юго-западных районах воздух прогреется до 16 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип