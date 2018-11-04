150 брестчан вышли на акцию протеста 2 4.11.2018, 18:05

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Во время мирной акции над центральной площадью города впервые летал беспилотник.

Днем 4 ноября в Бресте во время «кормления голубей» на площади Ленина над собравшимися людьми впервые летал беспилотник, пишет «Брестская газета».

Он появился вскоре после начала мирной акции протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. В этот день на площади собралось порядка 150 человек.

По словам очевидцев, дрон запустили неподалеку от площади, где стоял синий микроавтобус без опознавательных знаков. В сторону этой машины беспилотник улетел после окончания акции.

Кроме того, видеосъемку происходящего на площади, как и в другие дни, вели сотрудники милиции в штатском.

Напомним, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства запланирован уже в этом квартале. Мощность предприятия на первом этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.