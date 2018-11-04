Топ-10 сериалов, которые стоит посмотреть в ноябре 4.11.2018, 19:01

В подборке новые и продолжающиеся проекты.

Осень не балует обилием сериальных премьер. Однако Intex-рress собрала на просторах всемирной паутины десяток интересных проектов – новых и продолжающихся.

Топ-10 сериалов, которые стоит посмотреть в ноябре:

Возвращение домой (премьера, 2018)

Жанр: триллер, драма, детектив.

Дата выхода: 2 ноября (серия — 30 мин.).

Канал: Amazon Video.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 97%, IMDB – 6.2.

Режиссер: Эрик Симонсон, Джон Дж. Ленин.

В ролях: Джулия Робертс, Стэфан Джеймс, Бобби Каннавале, Алекс Карповски, Шей Уигэм.

Прелестница Джулия Робертс впервые появится в формате сериала в главной роли, где сыграет отставного психиатра секретной службы правительства. Вместе с отставным военным, которому она помогает жить обычной жизнью, они оказываются втянуты в некий заговор.

Сценарий написали авторы оригинального подкаста Мика Блумберг и Эли Горовиц, а продвигал десять получасовых эпизодов первого сезона Сэм Эсмейл, создатель нашумевшего «Мистера Робота». К выходу заявлено сразу два сезона, поэтому, вероятно, развязка тайны будет ждать нас в следующем году.

Карточный домик (2013, 6 сезон)

Жанр: политика, драма.

Дата выхода: 2 ноября (серия — 50 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск – 8.4 , IMDB – 8.9.

Режиссер: Джон Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз.

В ролях: Робин Райт, Грег Киннир, Дайан Лэйн, Кэмпбелл Скотт.

Дебютный сериал от Netflix о политических страстях в высших эшелонах власти США стал последним в звездной карьере Кевина Спейси.

В шестом сезоне Клэр в одиночку будет решать все проблемы и оппонировать политическим соперникам, ведь Фрэнк волей создателей шоу умер в конце пятого.

Начало (премьера, 2018)

Жанр: Sci-fi, фантастика.

Дата выхода: 14 ноября (серия – 45 мин.).

Канал: YouTube Premium.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 98%.

Режиссер: Пол У. Андерсон, Марк Брозел, Хуан Карлос Медина.

В ролях: Филипп Кристофер, Эделайо Эдедайо, Том Фелтон, Нора Арнезедер, Шиван Каллен, Белен Фабра.

Экипаж звездолета, затерявшегося в космосе вдалеке о дома, сделает все, чтобы выжить на пути к далекой планете. Но внутри группы есть тот, кто скрывает свое истинное лицо.

Первые два эпизода снял Пол У.С. Андерсон, который имеет опыт подобных работ в «Сквозь горизонт» и «Пекло». Обещаны закрученный сюжет и атмосфера клаустрофобного страха.

Метод Комински (премьера, 2018)

Жанр: комедия.

Дата выхода: 16 ноября (серия – 30 мин.).

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 97%.

Режиссер: Бет МакКарти-Мидлер, Чак Лорр.

В ролях: Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис.

На малый экран перебирается все больше звезд первой величины. В новом проекте Чака Лорр, создателя «2,5 человек» и «Теории большого взрыва» сыграют великие Майкл Дуглас и Алан Аркин.

Герой первого — Сэнди Комински в былые годы снискал голливудскую славу, а теперь обучает молодых. Аркин выступает в роли Нормана, друга и агента Комински. Есть надежда, что такое трио выдаст на-гора гремучую смесь черного юмора и сарказма.

Нарко: Мексика (4 сезон, 2015)

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Дата выхода: 16 ноября (Netflix).

Оценки: Кинопоиск – 8.4 , IMDB – 8.8.

В ролях: Майкл Пенья, Диего Луна, Тереза Руис.

Сериал рассказывал о борьбе с легендарным наркобароном Эскобаром, но в четвертом сезоне было решено перезагрузить шоу. Теперь наркоразборки переедут в Мексику 80-х, где главными антагоистами станут федерал Энрике Камарена (Майкл Пенья) и Феликс Гальярдо (Диего Луна), босс набирающего силу наркокартеля. Некоторые актеры прошлых сезонов появятся и в новом, но главных героев ждать не приходится.

Побег из тюрьмы Даннемора (премьера, 2018 )

Жанр: триллер, драма.

Дата выхода: 18 ноября (серия – 45 мин.).

Канал: Showtime.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 98%.

Режиссер: Бен Стиллер.

В ролях: Бенисио Дель Торо, Патриша Аркетт, Пол Дано, Бонни Хант, Дэвид Морс.

Неутомимый комик Бен Стиллер ищет себя в амплуа телепостановщика. Он снял все восемь эпизодов нового сериала канала Showtime, который известен интересными, непредсказуемыми мини-сериалами. Как и многие на канале, он базируется на реальной истории.

В 70-е два заключенные (Бенисио Дель Торо и Пол Дано) нью-йоркской тюрьмы строгого режима Даннемора совершили побег впервые за 150 лет ее существования. Помогла им надзирательница (Патриция Аркетт), очарованная заключенными. Стиллер, по его словам, пытался совместить в фильме криминальный триллер и любовную драму.

Последнее королевство (3 сезон, 2015)

Жанр: боевик, история, драма.

Дата выхода: 19 ноября (серия – 60 мин.).

Канал: BBC two, BBC America, Netflix.

Оценки: Кинопоиск – 7.8, IMDb – 8.3.

Режиссер: Питер Хор, Джон Ист, Энтони Бирн.

В ролях: Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Гарри МакИнтайр.

Британский сериал, снятый по новеллам «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла, вряд ли оставит равнодушными тех, кто его не видел, а поклонники будут рады узнать, что третий сезон на две серии больше — 10 эпизодов.

Маленькая барабанщица (премьера, 2018)

Жанр: триллер, драма.

Дата выхода: 19 ноября (6 эпизодов – 120 мин.).

Канал: BBC One, AMC).

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 99%, IMDB – 7.4.

Режиссер: Пак Чхан-ук.

В ролях: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон.

Еще один мини-проект по шпионскому роману Джона ле Карре.

В начале 80-х молодую актрису вербует агент контрразведки Израиля, чтобы распутать головоломку по поимке опасного террориста.

Интрига проекта в том, что рулит им южнокореец Пак Чхан-ук («Олдбой») — возможно, один из лучших режиссеров наших дней.

Разыгрывать захватывающее действо будут также заметные фигуры: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон.

Грязный Джон (премьера, 2018)

Жанр: психологический триллер, криминал.

Дата выхода: 25 ноября.

Канал: Bravo.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 92%.

Режиссер: Джеффри Рейнер.

В ролях: Эрик Бана, Конни Бриттон, Джуно Темпл, Джулия Гарнер.

Комфортная жизнь Дебры идет прахом, когда у нее развивается бурный роман с красавцем-врачом. Но милашка Джон не тот, за кого себя выдает – он начинает зловещую психологическую игру, манипулируя женщиной, превращая ее жизнь в кошмар.

Ключевые роли сыграли Эрик Бана и Конни Бриттон, сценарий написала Александра Каннингем («Отчаянные домохозяйки»). Сам сериал основан на подкасте журналиста Кристофера Гоффарда (Los Angeles Times). Заявлено два сезона, второй поведает другую историю.

Викинги (6 сезон, 2013)

Жанр: боевик, история, приключения.

Дата выхода: 28 ноября.

Канал: History.

Оценки: Кинопоиск – 8.3, IMDB – 8.6.

Режиссеры: Кен Джиротти, Киаран Доннелли, Джефф Вулнаф.

В ролях: Густаф Скарсгард, Кэтрин Уинник, Александр Людвиг, Трэвис Фиммел, Клайв Стэнден.

Один из лучших исторических сериалов (163-е место в списке сайта IMDb) возвращается. В шестом сезоне одним из ключевых персонажей будет прототип князя Олега в исполнении Данилы Козловского. Зрителей ждет союз Киевского и Новгородского князя с потомками Рагнара. А целью этой армии будет азиатский Восток.