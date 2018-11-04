Из-за непогоды в Италии погибли более 30 человек 4.11.2018, 20:45

1,442

Фото: Kratko News

В шести регионах Италии сохраняется штормовое предупреждение.

В результате непогоды в Италии за неделю погибли более 30 человек. В ночь на воскресенье, 4 ноября, жертвами наводнения на острове Сицилия стали не менее 12 человек. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщает информагентство AFP со ссылкой на спасательные службы.

В числе погибших - семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет. Они проводили выходные в своем загородном доме в Кастельдачче вблизи Палермо, который затопила небольшая река Милиция, вышедшая из берегов в результате сильных дождей. Трое членов семьи остались в живых: один мужчина спасся, ухватившись за дерево, другой мужчина и еще одна девочка до начала затопления ушли в магазин.

Проливные дожди, гроза и сильный ветер начались во многих регионах Италии неделю назад. 2 ноября на Сардинии от удара молнией погибли 62-летняя немецкая туристка и 87-летняя женщина. На севере страны ветром вырвало из земли миллионы деревьев. По словам губернатора региона Венеция Луки Дзайи, стихийное бедствие затронуло тысячи гектаров леса.