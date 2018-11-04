Планы на ноябрь: Куда бесплатно сходить в Минске? 4.11.2018, 23:22

Много кино, фестивали и лекции.

На улице становится всё холоднее, и, казалось бы, всем уже пора греться дома по вечерам. Но интересных и бесплатных мероприятий в Минске меньше не становится, и потому удержаться и никуда не пойти сложно, пишет tio.by.

В планах на ноябрь — много кино, фестивали и лекции. Повторяем, вход на все мероприятия в подборке свободный.

ФЕСТИВАЛЬ ROUGH TRADE DAY 6

11 ноября в 14:00

А через неделю в том же арт-пространстве ОК16 пройдёт фестиваль Rough Trade Day 6. Гостем шестого фестиваля городской субкультуры станет берлинский художник Джим Авиньон, он же электронный музыкант Neoangin.

В программе мастер-классы у Джима Авиньона по созданию картонных DIY-масок, танцы на концерте Neoangin'а, рампа для скейтеров, а также 8-битные игры. И это ещё не всё, программу обещают дополнить. У фестиваля нет ограничений по возрасту. Вход с дружелюбными домашними питомцами тоже разрешён.

«19/19 — НЕМЕЦКИЕ ФИЛЬМЫ В ОРИГИНАЛЕ»

19 ноября в 19:00

Для осеннего сезон бесплатных кинопоказов от Института им. Гёте организаторы отобрали фильмы с непростыми, неоднозначными темами, которые подаются предельно просто, даже с юмором. В отобранных кинолентах поднимают и экзистенциальные вопросы, однозначного решения которых попросту не существует. Так что можно не просто кино посмотреть, а ещё и подискутировать с другими зрителями на заданные темы. Все фильмы в проекте «19/19» показывают на немецком языке с русскими субтитрами. Проходят кинопоказы в конференц-зале Института Гёте по адресу ул. Веры Хоружей, 25/3.

ВЫСТАВКА «МАРА» В АРТ-КАФЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Весь ноябрь с 10:00 до 19:00

Deafart — необычная выставка. Это первая в Беларуси выставка художников с нарушением слуха. Торжественное открытие пройдёт 1 ноября, но посмотреть работы художников можно будет вплоть до 12 декабря. Так что выбирайте любой удобный день ноября и отправляйтесь в Арт-кафе Национального художественного музея. Как говорят организаторы, это мероприятие «можно считать прорывом, потому что чаще всего работы неслышащих мастеров не выходят за рамки местных Дворцов культуры». Вход в Арт-кафе находится в самом музее по ул. Ленина, 20.

«ВАНДРОЎКІ Ў МІНУЛАЕ»

Каждые выходные месяца

В любую субботу или любое воскресенье ноября вы можете бесплатно пройтись по Минску с опытным экскурсоводом. «Вандроўкі ў мінулае» — социальный образовательный проект, направленный на то, чтобы рассказывать людям об истории Минска. У авторов подготовлены 22 эксклюзивные экскурсии, которые проходят на белорусском языке. Работают «Вандроўкі ў мінулае» по принципу free talking tours. Но если вы захотите отблагодарить экскурсовода, можно оставить чаевые. Длительность одного пешего тура — полтора часа. Экскурсия пройдёт, если соберётся 10 человек. В дождь экскурсии не проводятся. Расписание можно найти тут.

«КОРПУС ГОВОРИТ: ЦИКЛ НЕСКУЧНЫХ ЛЕКЦИЙ»

Каждый понедельник в 20:00

«Учиться нужно всегда», — утверждают организаторы лекций в арт-пространстве «Корпус». Так, каждый понедельник площадку предоставляют разным спикерам, специалистам в определённой теме, которые могут нескучно рассказать о сфере своей деятельности. В первый понедельник ноября будут выступать художник Руслан Вашкевич и идеолог Алина Савченко. Тема — «Вызов и неповиновение: как формировать художественное высказывание в отсутствии социального голода на искусство».

КЛУБ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦАН ЦЗЕ»

Каждое воскресенье в 14:00

Клуб китайской культуры «Цан Цзе» собирается в Отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. Пушкина каждую неделю. Всё это для культурной интеграции китайцев и белорусов, знакомства с национальными особенностями и, конечно, языковой практики. В программе каждой встречи — конкурсы, загадки, игры, встречи с интересными людьми, дискуссии, творческие номера и чаепития. Но не пугайтесь: за незнание китайских иероглифов никто вас осуждать не будет. Общаться в клубе можно на любом языке. А чтобы попасть на встречи, потребуется только оформить читательский билет в библиотеку.

KINOKORPUS: ТАИНСТВЕННЫЕ ПОКАЗЫ

Каждую среду в 19:00

Всё в том же «Корпусе» на пр. Машерова, 9 в любую среду месяца можно посмотреть бесплатное кино. Только есть одно «но»: фильм выбирают рандомно, никакой афиши нет. Вы приходите в «Корпус», усаживаетесь на стул. Куратор проекта вытягивает из коробки название фильма. Именно этот фильм вы и будете смотреть. Если, конечно, не захотите уйти после 5 минут показа. Держать вас, если что, никто не будет. Но практика показывает: фильмы в «Корпусе» крутят интересные.

FIALTA MOVIENIGHT, ИЛИ СОЦИАЛЬНОЕ КИНО С «ФИАЛЬТА»

Каждый четверг в 19:00

По четвергам в ноябре бесплатное кино можно будет посмотреть и в молодёжном клубе «Фиальта». Конкретный фильм анонсируют за пару дней до показа. Так, 1 ноября будут показывать американо-израильскую документальную киноленту «Сетевой торчок» (Web Junkie). Фильма показывает тёмную сторону интернета, частью которого, по версии создателей фильма, являются и видеоигры. Авторы снимали в одном из реабилитационных центров Китая, который работает в строгом режиме. Они наблюдают за пациентами, их семьями и за работой специалистов, лечащих людей от интернет-зависимости.