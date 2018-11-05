Как съездить из Минска в Вильнюс за $6 5.11.2018, 11:02

Минсктранс устроил распродажу.

У Минсктранса распродажа: билеты из Минска в Вильнюс, Каунас, Калининград, Ригу, Таллинн и Киев продаются со скидкой 50%, пишет tio.by.

Распродажа действует только в одну сторону — из Минска. В наличии по 5 билетов со скидкой на каждый рейс. Распродажа продлится до 30 ноября, отправиться в поездку можно до 1 декабря.

Стоимость билетов в белорусских рублях:

Минск-Вильнюс: 12 руб. вместо 24 руб.

Минск-Каунас: 15 руб. вместо 30 руб.

Минск-Калининград: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск-Рига: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск — Киев: 19 руб. вместо 38 руб.

Минск-Таллинн: 27,50 руб. вместо 45 руб.

Билет можно купить на slivki.by.

Перед покупкой необходимо уточнить наличие билетов по телефону 8 017 328-56-05, а затем купить скидочный купон за 1,5 рубля.