Как съездить из Минска в Вильнюс за $6
- 5.11.2018, 11:02
Минсктранс устроил распродажу.
У Минсктранса распродажа: билеты из Минска в Вильнюс, Каунас, Калининград, Ригу, Таллинн и Киев продаются со скидкой 50%, пишет tio.by.
Распродажа действует только в одну сторону — из Минска. В наличии по 5 билетов со скидкой на каждый рейс. Распродажа продлится до 30 ноября, отправиться в поездку можно до 1 декабря.
Стоимость билетов в белорусских рублях:
Минск-Вильнюс: 12 руб. вместо 24 руб.
Минск-Каунас: 15 руб. вместо 30 руб.
Минск-Калининград: 17,50 руб. вместо 35 руб.
Минск-Рига: 17,50 руб. вместо 35 руб.
Минск — Киев: 19 руб. вместо 38 руб.
Минск-Таллинн: 27,50 руб. вместо 45 руб.
Билет можно купить на slivki.by.
Перед покупкой необходимо уточнить наличие билетов по телефону 8 017 328-56-05, а затем купить скидочный купон за 1,5 рубля.