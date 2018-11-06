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«Роснефть» хочет ввести штрафы за просрочку платежей из-за санкций США

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  • 6.11.2018, 19:16

Компания обеспокоена предстоящим расширением санкционных мер.

Компания «Роснефть» хочет, чтобы ее западные покупатели приняли новые условия и с 2019 года начали выплачивать штрафы в случае неуплаты за поставки из-за новых американских санкций в отношении российского энергетического сектора, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и черновые контракты «Роснефти».

По словам источников, покупатели, в числе которых крупнейшие нефтяные компании мира, такие как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor, выступают решительно против такой меры, передает «Голос Америки».

Противостояние, скорее всего, вынудит «Роснефть» смягчить требования. Ситуация показывает, насколько компания обеспокоена расширением американских санкций.

«Из-за санкций ситуация очень неопределенная, и «Роснефть», очевидна, обеспокоена и пытается минимизировать возможные риски, – отмечает источник в крупной европейской компании. – Мы сказали: «нет», мы не можем принять такие условия».

Представители «Роснефти» пока не дают комментариев. BP и Gunvor отказались дать комментарии, Shell, Total и Vitol не ответили на запрос Reuters.

Россия находится под действием санкций со стороны ЕС и США с 2014 года, когда был аннексирован Крым. Санкции неоднократно расширялись, охватывая все больше компаний и секторов, что осложняет для российских нефтяных компаний получение кредитов за рубежом, привлечение новых капиталов и освоение арктических и нетрадиционных запасов нефти.

Администрация президента РФ Владимира Путина рассчитывала на потепление в отношениях с США после инаугурации президента Дональда Трампа, однако вместо этого Вашингтон ввел новые санкции, затронувшие ряд богатейших россиян.

Российские компании готовятся к новой волне санкций, которая может начаться в ближайшее время. Компании стараются проводить диверсификацию, уходя от долларовых транзакций и обращаясь к Азии для удовлетворения своих финансовых и технологических нужд.

Компаней «Роснефть» руководит близкий соратник Путина, Игорь Сечин. С 2014 года и он сам, и его компания подвергались санкциям. Пока «Роснефть» не входит в список лиц особых категорий и запрещенных лиц, что не позволило бы ей сотрудничать с крупными западными компаниями.

Когда ранее в этом году Вашингтон включил в список компанию «Русал», это существенно отразилось на объемах ее экспорта и ограничило доступ к сырью от поставщиков со всего мира.


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