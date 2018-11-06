Азаренко заработала почти $30 миллионов призовых 4 6.11.2018, 19:21

Виктория Азаренко

Это пятый показатель среди теннисисток за всю историю.

Твиттер WTA Insider назвал теннисисток с самыми большими общими суммами призовых.

На пятой позиции в рейтинге расположилась белоруска Виктория Азаренко. Она заработала больше 29 миллионов долларов.

Первое место занимает Серена Уильямс (больше 88 миллионов), второе – ее сестра Винус (почти 41 миллион). Россиянка Мария Шарапова замкнула тройку (больше 38 миллионов).