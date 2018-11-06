Азаренко заработала почти $30 миллионов призовых

Азаренко заработала почти $30 миллионов призовых4
- 6.11.2018, 19:21
Это пятый показатель среди теннисисток за всю историю.
Твиттер WTA Insider назвал теннисисток с самыми большими общими суммами призовых.
На пятой позиции в рейтинге расположилась белоруска Виктория Азаренко. Она заработала больше 29 миллионов долларов.
Первое место занимает Серена Уильямс (больше 88 миллионов), второе – ее сестра Винус (почти 41 миллион). Россиянка Мария Шарапова замкнула тройку (больше 38 миллионов).
All-time @WTA Prize Money Leaders as of November 5th 2018:— WTA Insider (@WTA_insider) 6 ноября 2018 г.
1. Serena Williams
2. Venus Williams
3. Maria Sharapova
4. Caroline Wozniacki
5. Victoria Azarenka
6. Simona Halep
7. Agnieszka Radwanska
8. Petra Kvitova
9. Angelique Kerber
10. Martina Hingis pic.twitter.com/78g44v4CJM