Деньги Бэнкса – деньги Москвы? Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

6.11.2018, 21:40

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Британцы ищут, кто заплатил за Brexit.

Купил ли Кремль Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза, за который проголосовали 52% британцев на референдуме 23 июня 2016 года? Этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в Соединенном Королевстве. Национальное антикриминальное агентство (NCA) на днях объявило о начале расследования в отношении Аррона Бэнкса – бизнесмена, пожертвовавшего 8 миллионов фунтов ($10 млн) кампании в поддержку Брекзита – Leave.EU. Теперь Бэнкса подозревают в том, что донором на самом деле был не он, – и называют Россию в качестве возможного источника средств.

NCA отреагировала таким образом на обращение Национальной избирательной комиссии Великобритании. Та считает, что, помимо сомнительных источников финансирования Leave.EU, сыгравшей важную роль в мобилизации сторонников Брекзита накануне референдума, Бэнкс и его соратники – в частности глава Leave.EU Элизабет Билни – совершили ряд других правонарушений. Их масштабы таковы, что некоторые представители оппозиционных партий в британском парламенте уже заявили, что процесс выхода Великобритании из ЕС должен быть приостановлен до выяснения всех обстоятельств. Правительство Терезы Мэй, правда, пока отвергает такую возможность – при этом проявляя заинтересованность в быстром и четком расследовании дела Бэнкса. Как возникло это дело, что известно о его главном действующем лице и в чем именно его обвиняют?

Человек, не любящий правила

Аррону Бэнксу 52 года, он родом из Бристоля. Его отец работал в нескольких африканских странах менеджером на сахарных плантациях. Интерес к Африке сохранился и у сына: разбогатев, Бэнкс-младший вложил часть капиталов в золотые прииски на этом континенте. Впрочем, успешным бизнесменом Аррон стал далеко не сразу. Поначалу он был трудным подростком: его дважды исключали из школы за соучастие в краже и хулиганские выходки. Впоследствии Бэнкс вспоминал школьные годы с удовольствием и даже выступил в необычной роли добровольного защитника одного из учителей, обвиненного в сексуальных домогательствах. Учителю это не помогло: он отсидел 6 лет.

Участницы "Марша за Европу", организованного противниками Брекзита в Лондоне 2 июля 2016 года

Деловая карьера Бэнкса была пестрой. В молодости он продавал пылесосы, картины, затем переключился на торговлю недвижимостью – пока в конце 90-х не осел в страховом бизнесе, где преуспел. Но насколько? Размер состояния Аррона Бэнкса остается неясным. Между тем это ключевой вопрос для определения того, мог ли Бэнкс, как он сам утверждает, финансировать кампанию Leave.EU из собственных средств – или же он послужил ширмой для подлинных финансовых доноров, решивших таким образом обойти британские законы?

По данным Financial Times, сам Бэнкс в 2017 году заявлял, что продажа страховой компании Brightside, одним из совладельцев которой он являлся, принесла ему 145 млн фунтов. Согласно подсчетам организации Open Democracy, опирающимся на финансовую отчетность этой компании, Бэнкс заработал на продаже акций гораздо меньше – 22 миллиона. Кроме того, в последние годы он вынужден был вкладывать миллионы в другие страховые активы – компании Eldon Insurance и Southern Rock, у которых возникли финансовые проблемы. В 2015 году прибыль Eldon Insurance составила менее 300 тысяч фунтов. Тут вроде бы не до раздачи денег на политические цели.

Open Democracy утверждает также, что Бэнкс много потерял на крахе нескольких золотых приисков в Африке, куда вложил значительные средства. В общем, в вопросе о сказочных богатствах бристольского бизнесмена концы с концами не сходятся, а заявление самого Бэнкса о том, что его состояние превышает 100 млн фунтов, подтвердить невозможно. Как отмечается в опубликованном в июле докладе специальной комиссии, созданной в одном из комитетов Палаты общин британского парламента, "вокруг размера состояния господина Бэнкса возникают постоянные вопросы".

Отзывы о Бэнксе в деловой среде можно услышать самые разные. Одни характеризуют его как "одного из самых талантливых предпринимателей в стране", другие – как "авантюриста". И даже Гэвейн Таулер – бывший глава пресс-службы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), с которой Бэнкс тесно связан, в интервью Financial Times отмечает, что Бэнкс и его ближайший соратник Энди Уигмор "склонны обзаводиться врагами, поскольку они не любят играть по правилам, написанным другими людьми". Это в полной мере относится и к политической деятельности Аррона Бэнкса.

"Плохие ребята" с хорошими связями

Долгое время Аррон Бэнкс не выделялся среди крупных британских бизнесменов своими политическими предпочтениями: как и большинство из них, он симпатизировал Консервативной партии. Всё изменилось осенью 2014 года, когда Бэнкс объявил, что пожертвует 1 млн фунтов UKIP. К тому времени эта партия стала набирать очки среди британских евроскептиков благодаря очень резкой критике Евросоюза и пропаганде выхода Великобритании из ЕС. С лидером UKIP Найджелом Фаражем у Бэнкса сложились дружеские отношения.

Помимо ярой неприязни к ЕС, ставшей его главной политической идеей, Фараж известен любопытными международными связями. К кругу его близких знакомых относится, в частности, Стив Бэннон – бывший приближённый президента США Дональда Трампа. Бэннон считался идеологом предвыборной кампании, а затем и администрации Трампа, но вскоре поругался с влиятельной дочерью президента Иванкой и её мужем Джаредом Кушнером и покинул Белый дом. После своей отставки Бэннон посвятил себя проекту правопопулистского интернационала под названием Movement – "Движение". В ноябре 2016 года, через пару дней после своей сенсационной победы на президентских выборах, когда Стив Бэннон еще был в полной силе, Дональд Трамп принял в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке группу британских гостей – в том числе Фаража и Бэнкса (на групповом фото они стоят по обе стороны от Трампа). Судя по этой фотосессии, встреча прошла отлично:

Ее британские участники, называющие себя Bad Boys of Brexit – "плохими ребятами Брекзита" – такое название носит и автобиографическая книга Аррона Бэнкса, поздравили Дональда Трампа с избранием. По утверждению британской журналистки Кэрол Кадуолладр, уже несколько лет занимающейся расследованием деятельности Бэнкса, установленная через Стива Бэннона связь "плохих ребят" с Вашингтоном – лишь одно звено в цепи их международных контактов. Другое связывает сторонников Брекзита с Россией.

Сам Найджел Фараж в интервью в прошлом году утверждал, что "любовь евроскептиков к Путину невероятно и безосновательно преувеличена. Но явление Брекзита и победа Трампа так перепугали либеральный истеблишмент, что он в шоке начал искать виноватых в своем поражении. На эту роль он определил Россию, пытаясь представить дело так, что общественные сдвиги на Западе происходят единственно по злой воле Путина. Я так не считаю". В то же время британская пресса со ссылкой на людей из окружения Фаража сообщала, что помощник лидера UKIP, мальтиец Кевин Эллал Бониси, человек, учившийся в бывшем СССР и бегло говорящий по-русски, поддерживал тесные контакты с российским посольством в Брюсселе. Оно якобы даже снабжало его некими пропагандистскими материалами. Сам Бониси на эту тему разговаривать с журналистами отказался.

Другой любопытный момент, касающийся Найджела Фаража, – в 2017 году он был включен командой специального американского прокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи окружения Дональда Трампа с Россией, в число "лиц, представляющих интерес" для следствия. Речь идет о контактах Фаража с основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Именно WikiLeaks, как известно, опубликовала незадолго до выборов 2016 года переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон, добытую, по данным американских следователей, российскими хакерами. Как заявил тогда британским журналистам источник, близкий к расследованию Мюллера, "если вы составите треугольник Россия – WikiLeaks – окружение Трампа, лицом, которое поддерживало контакты со всеми тремя, окажется Найджел Фараж". Пресс-секретарь Фаража назвал заявления о связях своего шефа с Россией "граничащими с истерией".

Найджел Фараж и Аррон Бэнкс

Что же касается Аррона Бэнкса, то в его случае такие связи вполне очевидны и носят весьма личный характер.

Выходила на берег Катюша

Екатерина Падерина родом из Екатеринбурга. Ей 45 лет, и не менее половины своей жизни она провела в Великобритании, где в середине 90-х изучала маркетинг в Портсмутском университете. Выйдя на британский берег, Катя в скором времени вышла замуж за бывшего моряка торгового флота Эрика Батлера, который был почти на 30 лет старше нее. Жизнь пары была бурной: как пишет Sunday Times, опубликовавшая подробную статью о Падериной, в 1999 году полиция расследовала обстоятельства ссоры между супругами, в ходе которой Екатерина разбила настольную лампу о голову мужа. Брак распался, причем Батлер утверждал, что ему угрожали русские знакомые Кати, так что на некоторое время он даже счел за лучшее уехать из страны.

Одно время Падериной грозила депортация из Британии – и здесь роль "ангела-хранителя" сыграл ее близкий знакомый, тогдашний депутат британского парламента от Либерально-демократической партии Майк Хэнкок. Он представлял в Палате общин Портсмут, где жила и Екатерина. Хэнкоку удалось не только добиться отмены высылки Падериной, но и "пробить" для нее у городских властей социальное жилье. Любопытно, что покровительство молодым дамам из России для Майка Хэнкока – судя по всему, что-то вроде хобби: позднее, в 2010 году, он оказался в центре скандала, когда другая его помощница, россиянка Екатерина Затуливетер, была обвинена в связях с сотрудниками Службы внешней разведки РФ.

Но вернемся к Екатерине Падериной. В 2001 году в ее жизни происходит резкий поворот: она знакомится с Арроном Бэнксом (по его словам, на концерте американской поп-исполнительницы Бритни Спирс) и вскоре выходит за него замуж. С тех пор Падерина известна в Британии как Катя Бэнкс. У них с Арроном двое детей (от предыдущего брака у Бэнкса есть еще трое). У детей Аррона и Екатерины – гражданство обеих стран, Британии и России. По словам Катиной матери, Ольги Падериной, живущей в Екатеринбурге, ее дочь "высоко держит российский флаг, ничуть не стыдясь за свое происхождение". Своим детям Катя Бэнкс любит петь по-русски – одну такую запись выложила в YouTube ее дочь Оливия:

Под этой записью среди прочих есть любопытный комментарий: "Передай своей маме спасибо за Брекзит!". Сам Аррон Бэнкс в одном из интервью выразил возмущение приписываемым ему связям с Россией: "Они говорят, что я действую в интересах России! Вообще-то единственное, что я на этот счет могу сказать, – это то, что у меня русская жена. Они говорят, что Брекзит финансировали русские. Это уже чересчур".

Не единожды солгавший

Наличие русской жены, естественно, не может быть доказательством каких-либо "нестандартных" связей Бэнкса с российским государством. У журналистов Daily Mail, правда, возникли вопросы по поводу того, что при общении с ними Бэнкс почему-то не сразу вспомнил одну из своих поездок в Россию – в феврале 2016 года, за 4 месяца до референдума по Брекзиту. А когда вспомнил, заявил, что это было сугубо семейное путешествие, и привел довольно курьезные подробности: мол, они с Екатериной были в Москве, где "сходили в Эрмитаж и покатались на пароходе по реке".

Допустим, Бэнксу изменила память в том, что касается местонахождения русских достопримечательностей. Однако встречи британского бизнесмена с российским послом в Лондоне Александром Яковенко – установленный факт. Как и то, что относительно количества этих встреч Аррон Бэнкс путался в показаниях, отвечая на вопросы специальной парламентской комиссии. Факт одной такой встречи в 2015 году – "многочасового ужина с возлияниями" – Бэнкс упомянул в своей книге Bad Boys of Brexit. Позднее, однако, бизнесмен признал, что встреч с Яковенко было три… затем четыре. Глава комитета по делам культуры, масс-медиа и цифровых технологий Палаты общин британского парламента Дэмьен Коллинс, возглавляющий комиссию, которая занимается делом Бэнкса, отмечает, что российский дипломат Александр Удод, пригласивший Бэнкса в октябре 2015 года поужинать с Яковенко, был впоследствии выслан из Британии – вместе с другими сотрудниками диппредставительства РФ, выдворенными после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

По данным комиссии, на двух других встречах Бэнкса с российскими дипломатами и бизнесменами в 2016 году Бэнксу были сделаны коммерческие предложения – инвестировать в золотодобывающие предприятия в России и Гвинее. При этом партнеры Бэнкса обещали ему содействие российских финансовых структур – в частности Сбербанка. Предприниматель заявил позднее, что не принял эти предложения.

Трудные переговоры по Брекзиту. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева направо)

Другие обвинения, выдвинутые против Бэнкса и его сотрудников, касаются организации кампании в поддержку Брекзита. Британские надзорные органы установили, что сотрудники принадлежащей бизнесмену страховой фирмы Eldon Insurance и агитационной кампании Leave.EU обменивались персональными данными клиентов, что является нарушением закона. Кроме того, судя по утечкам информации из Eldon, сотрудники этой фирмы в рабочее время занимались сбором и обработкой различной информации для Leave.EU, то есть в политических целях, что тоже запрещено. 6 ноября было объявлено, что обе структуры подвергнуты штрафам: Eldon Insurance – в 60 тысяч фунтов, Leave.EU – в 75 тысяч.

У Аррона Бэнкса, перечислившего на кампанию за выход Британии из ЕС более 8 млн фунтов, эти суммы наверняка вызовут презрительную улыбку. Как бы то ни было, сам факт наложения санкций на принадлежащую Бэнксу фирму в очередной раз уличает бизнесмена во лжи: до этого он решительно отрицал тесное сотрудничество его компании с Leave.EU, утверждая, что это две совершенно отдельных организации. Как бы то ни было, аргументы своих оппонентов, касающиеся происхождения средств, пожертвованных им на Брекзит, Бэнкс по-прежнему отметает:

Quoting Open Democracy funded by Mr Soros , doesn’t impress me or your corrupt committee filled exclusively by Remainers.. https://t.co/CpSaT0mTwB — Arron Banks (@Arron_banks) 5 ноября 2018 г.

Журналистка Кэрол Кадуолладр (ее, кстати, в своих твитах Аррон Бэнкс теперь называет "сумасшедшей", хотя раньше не раз общался с ней) признаёт: "Мы не знаем, был ли сговор, сотрудничала ли напрямую кампания в поддержку Брекзита с российскими властями. Фараж не даст ответа на этот вопрос. Но мы знаем, исходя из анализа их коммуникаций, что координация [действий] была".

Очевидно, с более конкретными выводами следует подождать до окончания расследования Национального антикриминального агентства. Но, как бы то ни было, усилия "человека, купившего Брекзит", как уже называет Аррона Бэнкса пресса, принесли заметные плоды – в виде острого политического кризиса в Британии и резкого ухудшения отношений между этой страной и ЕС. Оснований радоваться этому у Кремля хватает – вне зависимости от того, потратил ли на эти цели богатый предприниматель Бэнкс собственные или чужие миллионы.

По данным последнего опроса общественного мнения, если бы референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся сегодня, 54% британцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Ярослав Шимов, «Радио Свобода»