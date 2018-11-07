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Финляндия вернет жителям почти €3 миллиарда налогов

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  • 7.11.2018, 18:33
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Жители Финляндии получают «лишние» налоги обратно перед Рождеством.

Налоговая служба Финляндии получила на €2,93 млрд налогов больше, чем необходимо, и вернет эту сумму гражданам, пишет Yle со ссылкой на ведомство.

Как отмечает издание, жители Финляндии часто платят больше налогов и получают «лишние» средства обратно перед Рождеством. Так, переплаченные налоги за 2017 год им вернут 11 декабря 2018 года, передает РБК.

Yle подчеркивает, что со следующего года в Финляндии процесс налогообложения изменится и налоговая служба будет в реальном времени получать информацию о зарплатах граждан. В результате, возврат налогов перенесут на август.


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