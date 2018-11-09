Европа разрабатывает супертанк против «Арматы» 11 9.11.2018, 13:25

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Над ответом РФ работают Германия и Франция.

Совместный немецко-французский боевой танк должен быть создан к 2035 году. Обе страны настроены во что бы то ни стало завершить этот проект. Концерн «Краусс-Маффай Вегманн» (Krauss-Maffei Wegmann) рассчитывает на заказы в несколько тысяч танков, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

60 лет назад Германия и Франция уже планировали совместное производство танков. Впрочем, тому проекту в итоге не суждено было воплотиться в жизнь, и на свет появились немецкий «Леопард» (Leopard) и французский «Леклерк» (Leclerc). Но больше такое не повторится — во всяком случае в этом уверены представители концерна «Краусс-Маффай Вегманн» (КМВ), производящего «Леопарды». По их словам, намерения сторон настолько серьезны, что ни в Германии, ни во Франции никто не осмелится помешать разработке совместного танка. Как бы подтверждая эти намерения, президент Франции Эммануэль Макрон недавно высказался за создание «настоящей европейской армии».

Для предприятий оборонной отрасли эти перспективы весьма заманчивы. Глава КМВ Франк Хаун (Frank Haun) еще весной говорил, что заказы на производство новых танков и артиллерийских систем к 2050 году могут составить более 100 миллиардов евро. В настоящее время европейские страны (в том числе соседи России) располагают в общей сложности порядка 8 тысяч танков разных классов, средний возраст которых составляет 40 лет. Согласно приблизительным планам, рано или поздно понадобится не менее 5 тысяч новых бронемашин, которые должны будут прийти им на смену.

Ключевая роль при этом отводится новому немецко-французскому танку, который должен появиться к 2035 году. Его цена составит около 10 миллионов евро. Эксперты говорят при этом об «основной наземной боевой системе» (Main Ground Combat System, MGCS). Принципиально важные моменты вроде привода и массы новой боевой машины пока не определены. Известно лишь, что наряду с пушкой он будет иметь «различные действенные системы». Впрочем, это никоим образом не повлияет на основную философию тяжелого боевого танка, говорят инсайдеры. Как и в случае с запланированным европейским самолетом «Будущая воздушная боевая система» (Future Combat Air System, FCAS), который, предположительно, можно будет задействовать совместно с беспилотниками, модернизироваться будет и концепция использования нового танка.

Ни французский государственный концерн «Некстер» (Nexter), ни немецкий КМВ не распространяются об успехах, которых им удалось добиться к настоящему моменту. Кроме того, военные ведомства обеих стран до сих пор не обозначили ключевые требования к разработке танка, которые обязательно должны быть соблюдены. Представители обоих концернов в свою очередь не слишком жалуют контакты с общественностью, что в целом типично для оборонной отрасли.

Обе компании в 2015 году участвуют в совместном предприятии КНДС (KNDS, KMW плюс Nexter Defence Systems), штаб-квартира которого располагается в Амстердаме. В 2017 году оборот КНДС составил 2,7 миллиарда евро. Из них 1,34 миллиарда евро пришлись на предприятия группу КМВ. Поступления КНДС от заказов оцениваются в 3,4 миллиарда евро. Так что будущие заказы еще превзойдут оборот. При этом прибыль получили как группа КМВ, так и «Некстер».

Консолидация продолжится

С одной стороны, КМВ «светят» новые заказы, и руководство нанимает новых сотрудников. Тем не менее в последнем докладе холдинга «Вегманн», «материнской» компании КМВ, содержалось предупреждение: «В долгосрочной перспективе заказы и обороты группы КНДС зависят, в частности, от позиции правительств Германии и Франции по поводу экспорта военной техники». Глава КМВ Хаун уже в прошлом объявлял, что, несмотря на большой танковый заказ из Катара, полученный в 2013 году, не исключает, что экспорт в страны НАТО будет ограничен. Окончательные решения, по его словам, принимают политики.

В окружении руководства КМВ уже давно призывают придерживаться единой европейской оборонной политики, вместо того чтобы действовать в одиночку. Крупный проект по разработке нового боевого танка и без того потребует общеевропейского сотрудничества. Так, весьма вероятно, что интерес к участию в создании супертанка проявят британцы и итальянцы. Таким образом, консолидация продолжится. В ближайшие годы ее результаты будут очевидны, утверждают инсайдеры немецкой компании.

При этом КМВ считает себя надежным и стабильным партнером в рамках немецко-французского совместного предприятия КНДС, несмотря на недавнюю смерть многолетнего главы и председателя наблюдательного совета КМВ Манфреда Боде (Manfred Bode) в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Его должность в наблюдательном совете занял его сын Феликс.

В наблюдательный совет КМВ входят 27 человек, в том числе наследники трех семейств. По данным инсайдеров, их состояния за последние 15 лет выросли как минимум в четыре раза.

Когда-то другой представитель «оборонки», концерн «Райнметалл» (Rheinmetall), пытался приобрести часть акций частной компании-конкурента, но безуспешно. И в любом случае «Райнметалл» пытался предотвратить сближение КМВ c французами.