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Торг за нефть: для Беларуси наступает время «Ч»

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  • Татьяна Маненок, «Белрынок»
  • 10.12.2018, 10:07
  • 5,233
КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.RU

От него будет зависеть состояние всей белорусской экономики.

В течение ближайших нескольких дней белорусская сторона намерена договориться с Россией о решении ключевого для себя на данном этапе вопроса: компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ. Цена вопроса для Минска – около 10 млрд. долларов в течение ближайших 6 лет.

По сути, белорусским переговорщикам на ближайшей неделе предстоит выдержать судьбоносный для страны торг, от результатов которого во многом будет зависеть экономическое состояние не только нефтяного сектора, но и всей белорусской экономики.

«Мы договорились о такой формуле — в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козака и Ляшенко (вице-премьеры России и Беларуси, курирующие ТЭК. – Прим. автора) обсуждаются проблемные вопросы, в том числе — по налоговому маневру… В четверг — заседание Союзного Совмина под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева — они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над „i“, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», — рассказал Лукашенко журналистам после саммита ЕАЭС 6 декабря.

Время «Ч» наступает

До очередного этапа налогового маневра, который проводит Россия в нефтяной отрасли, остается меньше месяца. С 1 января 2019 года в России в течение 6 лет продолжится снижение экспортных пошлины на нефть и нефтепродукты, а налог на добычу нефти (НДПИ) будет соразмерно повышаться. В результате к 2024 году НДПИ полностью заместит пошлину и цена на российскую нефть для Беларуси станет мировой.

По расчетам концерна «Белнефтехим», в 2019 году нефть и для российских, и для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра при средней котировке 70 долларов за баррель подорожает на 21,3 долларов за тонну, отметила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина недавно в интервью БелТА. На эту величину цена нефти будет увеличиваться каждый год в течение 6 лет. С 2024 года НПЗ будут покупать нефть по мировой цене.

На кону – 10 млрд. долларов

Ранее белорусский Минфин сообщал, что уже в 2019 году из-за налогового маневра белорусский бюджет недополучит 300 млн. долларов. К 2024 году – сроку завершения налогового маневра — выпадающие доходы бюджета Беларуси составят около 2 млрд. долларов в год.

В начале декабря заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец уточнил возможные потери Беларуси из-за реализации механизма налогового маневра в России. По его словам, Беларусь в течение шести лет может потерять из-за выпадающих экспортных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ухудшения экономики двух НПЗ около 10 млрд. долларов, если не будут прияты компенсационные меры, в том числе со стороны РФ, отметил он на форуме для иностранных инвесторов BelarusCrossway’18.

«Если ничего не менять, то в течение 6 лет при реализации налогового маневра глобальные потери составят порядка 10 млрд. долларов, из них 3 млрд. долларов — выпадающие доходы бюджета, 6 млрд. долларов – от ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Белковец.

В таком случае, пояснил замминистра, переработка нефти в Беларуси становится убыточной, и стране будет нецелесообразно ввозить 24 млн. тонн нефти, ибо для обеспечения внутреннего рынка достаточно 6 млн. тонн, из которых 1,65 млн. тонн Беларусь добывает сама.

При этом Белковец отметил, что существенных источников увеличения доходов бюджета не просматривается. С 1 января 2019 года вступит в силу новый Налоговый кодекс, который вводит мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок действующих. «Источника, который бы заместил выпадающие доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, сейчас попросту нет. Поэтому белорусская сторона занимает жесткую позицию в переговорах с Россией», — пояснил А. Белковец.

По его словам, в бюджете Беларуси на 2019 год компенсация не закладывалась, — «понимая, что процесс этот не быстрый, и вряд ли решение будет принято в течение ближайших недель». Но, добавил он, « решение должно быть принято, и все стороны это понимают». По его словам, «реально мы видим понимание российской стороны и обсуждаем механизм, коэффициент этого возмещения или определенной компенсации».

Белорусские НПЗ самостоятельно с новым вызовом не справятся

В России законодательно предусмотрена система адресной поддержки нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста цен на топливо и поддержать нефтеперерабатывающую отрасль. Компании, инвестирующие в модернизацию, получат возмещение затрат из бюджета в виде отрицательного акциза на нефтяное сырье. А чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке, российские НПЗ получат так называемый демпфирующий акциз, что позволит сблизить доходность поставок топлива на внутренний рынок и на экспорт.

В Беларуси аналогичный механизм поддержки НПЗ не предусмотрен. Тем не менее, определенные шаги в этом направлении сделаны: в 2019 году акцизы на нефтепродукты снизят на 25%. Это сохранит для НПЗ около 100 млн. долларов и отчасти сдержит рост цен на внутреннем рынке, но не компенсирует НПЗ все потери.

Между тем, по расчетам «Белнефтехима», в Беларуси, в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, может потребоваться корректировка акцизов в большем размере. В России акцизы с 2019 года будут выполнять регулирующую функцию, позволяющую смягчить рост цен на автомобильное топливо. Такой подход целесообразен и для белорусского рынка топлива, считают в концерне.

«Нет равных условий — нет cоюза»

Сейчас белорусская сторона упорно торгуется с РФ о компенсации грядущих потерь от налогового маневра. Задача-максимум – добиться полной компенсации. «Безусловно, мы надеемся, что будут достигнуты договоренности о сохранении условий поставки российской нефти», — отметила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в недавнем интервью БелТА.

Главный постулат, из которого исходит белорусская сторона в этом торге, — равные условия хозяйствования в ЕАЭС. «И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», — подчеркнул Лукашенко на саммите ЕАЭС 6 декабря.

Как сообщалось, Россия предлагает Беларуси вариант компенсации в виде трансферта — прямых межбюджетных перечислений. Беларусь же хочет для полной компенсации получить скидку к цене импортируемой нефти, что является гибким и прозрачным механизмом поддержки отечественных НПЗ в условиях намерения правительства в ближайший годы уйти от прямой господдержки предприятий и директивного кредитования.

Еще один аргумент белорусской стороны. Страны ЕАЭС договорились к 2025 году создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, и для этого необходимо создать равные условия на этом рынке для всех его участников. В то же время господдержка нефтепереработчикам в РФ деформирует рыночную среду на общем рынке в ЕАЭС. Следовательно, союзники должны выровнять эту среду.

Не следует также забывать, что недавно белорусская сторона подписала нулевой баланс по поставке российских нефтепродуктов в Беларусь, который был инициирован Россией. Поступившись своими интересами, официальный Минск не стал конфликтовать с Москвой в надежде получить максимально полную компенсацию за налоговый маневр.

Поэтому если спор союзников за размер и условия компенсации слишком затянется, белорусская сторона напомнит ее основному партнеру по ЕАЭС, что введение квот на поставку нефтепродуктов в Беларусь противоречит евразийским договоренностям и самой сути единого экономического пространства. И этот спор в евразийской пятерке может стать весьма резонансным. Думается, ни Москва, ни Минск в серьезном публичном конфликте не заинтересованы.

Татьяна Маненок, «Белрынок»


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