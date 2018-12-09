У Лукашенко посчитали убытки от налогового маневра 9 9.12.2018, 11:25

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Эйсмонт заявила об «очень серьезной сумме».

Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от российского налогового маневра в нефтяной отрасли до $11 млрд, сообщила в интервью телеканалу «Беларусь 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Вопрос, который сейчас крайне усложнился для Беларуси, Кыргызстана, Армении — стран, которые нефть не добывают. Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 млрд 600 млн. Очень серьезная сумма», — слова пресс-секретаря приводит БелТА.

По словам Натальи Эйсмонт, при худшем развитии событий за предстоящие четыре года Беларусь недополучит почти $11 млрд.