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Лукашенко подписал еще один указ, направленный против «тунеядцев»

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  • 10.12.2018, 20:26
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Указ диктатор подписал сегодня.

Новый указ Александра Лукашенко № 474, подписанный 10 декабря, непосредственно затрагивает граждан, не занятых в экономике, но которые намерены приобрести собственное жилье с помощью господдержки.

С 1 марта будущего года так называемые тунеядцы будут иметь ограниченное право на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

А вот в случае, когда все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, господдержка на приобретение или строительство жилья вообще не предусмотрена, сообщает пресс-служба диктатора.


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