Автомобили в Беларуси обложили налогом на роскошь 3 11.12.2018, 9:53

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Фото: ria.ru

Цены на бензин будут расти, пока люди это не остановят.

С 9 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Это стало двадцать шестым подорожанием за год.

Почему, когда на мировом рынке цены на нефть падают, бензин в Беларуси дорожает с завидной регулярностью? На чем основан этот феномен отечественной экономики?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников:

- У нас в стране цены на бензин определяются несколькими факторами.

Первое – это глубина переработки нефти. В Беларуси она ниже, чем на заводах Европы. Поэтому одинаковая цена для белорусских и европейских производителей может оказаться для наших НПЗ невыгодной – даже если они ее повысят.

До сих пор одна тонна топлива, полученная отечественными производителями, по себестоимости выше розничной цены на внутреннем рынке. Это неизбежно: НПЗ необходимо было вовремя модернизировать. Государство не находило на это средств и просто перекладывало эту «финансовую поддержку» на плечи потребителей, покупающих автомобильное топливо.

Во-вторых, в Беларуси со стороны власти сложилась такая политика, что автомобиль и топливо для него считаются скорее роскошью, сем средством передвижения.

Автомобильное топливо обкладывается акцизом. Классическое значение акциза – это налог на роскошь, а также на сигареты и алкоголь. Получается, что автомобили в Беларуси обложили налогом на роскошь. То есть, государство не просто стремится к созданию за счет граждан рентабельного производства на НПЗ, но и к тому, чтобы покрыть другие потребности бюджета.

А этих потребностей очень много: государство беднеет, поддержка со стороны России резко снижается и обеспечивать уровень потребления и социальных выплат становится все сложнее.

Поэтому рост цен на бензин будет перманентным: сейчас их повышают ради рентабельности НПЗ, а затем будут это делать ради других потребностей государства.

- Почему «Белнефтехим» избрал такую тактику – поднимать цены на копейку? И даже проводил опрос: стоимость топлива лучше увеличивать сразу или поэтапно?

- Знаете, это обычный страх. Страх перед потребителем, перед простыми белорусами.

Помните, что произошло, когда в 2011 году начали повышать цены на бензин? Водители ответили акцией «Стоп бензин!». Автомобилисты начали устраивать забастовки: медленно ехать по центральному проспекту, собираться в большом количестве, сигналить. Весть центр Минска гудел. Это были демонстрации, которых больше всего боится власть.

Ведь это – не политические акции, а социальный протест, который охватывает широкие слои населения.

Думаю Лукашенко, испугавшись, сказал: «Вы там повышайте, но потихоньку». И «Белнефтехим» не может этого не выполнить.

- Но ведь люди умеют считать… Например, независимые журналисты выяснили, что цена на топливо в Беларуси за десять лет выросла в шесть раз.

- Цены выросли не только на бензин. Они выросли на все. И я думаю, что больше, чем в шесть раз за десять лет.

Я как-то проводил подсчеты: за пять предыдущих лет цены выросли в восемь раз. И это – два года назад. Теперь ситуация еще сложнее.

Цены в Беларуси растут все время и на все: такова политика правительства. Власти занимаются «повышением» номинальных доходов населения независимо от возможностей экономики. В итоге возникает инфляция, обесценивание денег, быстрый рост цен на товары и услуги. Это уже стало традицией в Беларуси.

Поэтому все будет дорожать – пока что-то не измениться капитально в этой экономике.

- С учетом этого – до каких показателей может подняться цена на бензин? Ведь дешевой нефти из России, как в «тучные годы», уже не будет.

- До какой степени будут расти цены на бензин? Пока люди будут это терпеть. И пока они позволяют властям продолжать эту политику.

И цены будут расти не только на бензин – на все. Они и так потихоньку повышаются на все. И каждые 4-5 лет удваиваются.

- Вы сказали: «пока люди будут это терпеть». Как скоро терпение может закончиться?

- Революция «пустых желудков» начинается, когда желудок уже не наполняется. Когда уже самые первичные потребности – поддержать жизнь, поесть – не удовлетворяются.

Такого типа революционная ситуация возникает, когда не 5-10, а 50-60% населения окажутся за такой чертой, что их самые первичные потребности не могут быть удовлетворены. И главным образом – потребности в пище.

Белорусская статистика эту цифру дает неточно (по данным Белстата, более 3 миллионов белорусов, или почти 34% от общей численности населения, не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг – ред.).

А вот в России, например, 40% населения работает только на еду. И при этом мы видим, как там нарастает протестная активность, становятся популярными лозунги против режима и быстро падает рейтинг Путина.

Если в Беларуси половина населения будет работать только на еду – то и у нас произойдет очень сильный рост протестных настроений.