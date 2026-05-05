«Бабушка, садись!»: робот ВСУ эвакуировал 77-летнюю женщину
- 5.05.2026, 10:01
Женщину, которая двигалась по опасной дороге, обнаружили с помощью дрона.
В Лиманской громаде Донецкой области с помощью НРК пилоты 60-й отдельной механизированной бригады эвакуировали 77-летнюю женщину. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, в состав которого входит 60-я ОМБр.
Отмечается, что женщину, которая двигалась по опасной дороге, обнаружили с помощью дрона Mavic.
«Сквозь воронки от снарядов и тела односельчан она шла по простреливаемой дороге из Ставков. Пешком и без надежды выжить. Пока навстречу не появился наземный дрон с одеялом и надписью: „Бабушка, садись!“ Она села», — рассказали военные.
Робот вывез женщину из опасной зоны, однако операция требовала масштабной координации. Пока 1-й механизированный батальон 60-й ОМБр с помощью бронемашины Гюрза вывозил ее на безопасную территорию, подразделения ЦВС работали над установлением личности женщины и организацией точек перехвата.
Операция длилась четыре часа.