«Бабушка, садись!»: робот ВСУ эвакуировал 77-летнюю женщину 5.05.2026, 10:01

Женщину, которая двигалась по опасной дороге, обнаружили с помощью дрона.

В Лиманской громаде Донецкой области с помощью НРК пилоты 60-й отдельной механизированной бригады эвакуировали 77-летнюю женщину. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, в состав которого входит 60-я ОМБр.

Отмечается, что женщину, которая двигалась по опасной дороге, обнаружили с помощью дрона Mavic.

«Сквозь воронки от снарядов и тела односельчан она шла по простреливаемой дороге из Ставков. Пешком и без надежды выжить. Пока навстречу не появился наземный дрон с одеялом и надписью: „Бабушка, садись!“ Она села», — рассказали военные.

Робот вывез женщину из опасной зоны, однако операция требовала масштабной координации. Пока 1-й механизированный батальон 60-й ОМБр с помощью бронемашины Гюрза вывозил ее на безопасную территорию, подразделения ЦВС работали над установлением личности женщины и организацией точек перехвата.

Операция длилась четыре часа.

